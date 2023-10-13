هل أنت مقيم في المملكة العربية السعودية وترغب في استقدام عائلتك لزيارتك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية، سنشرح لك كيفية الاستعلام عن حالة طلب زيارة عائلية لعام 1445، ونقدم لك معلومات مفيدة أخرى عن تأشيرة زيارة عائلية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية 1445 وشروط الحصول عليها

ما هي تأشيرة زيارة عائلية؟

تأشيرة زيارة عائلية هي نوع من التأشيرات التي تسمح لأفراد عائلة المقيم في المملكة العربية السعودية بزيارته لفترة مؤقتة، يمكن للمقيم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لزوجته وأبنائه وأبواه وأخوته وأخواته.

ما هي شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية؟

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المقيم الراغب في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، وهي كالتالي:

أن يكون المقيم مقيماً نظامياً في المملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى المقيم عقد عمل ساري المفعول.

أن يكون لدى المقيم سكن مناسب لإيواء عائلته.

أن يكون لدى المقيم دخل كافٍ لتغطية نفقات عائلته خلال فترة الزيارة.

أن تكون جوازات سفر أفراد العائلة المراد استقدامهم سارية المفعول.

أن يكون لدى أفراد العائلة المراد استقدامهم تذاكر طيران ذهاب وعودة.

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كيف يمكنني الاستعلام عن حالة طلب زيارة عائلية 1445؟

هناك طريقتان للاستعلام عن حالة طلب زيارة عائلية لعام 1445:

عبر منصة التأشيرات الإلكترونية: الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية، وإدخال رقم الطلب ورقم السجل، ثم النقر على زر “تصديق الطلب”.

عبر الغرفة التجارية: التوجه إلى مقر الغرفة التجارية التي تتبع لها، وتقديم الطلب مع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتصديق طلب زيارة عائلية

طلب زيارة عائلية مقدم من قبل المقيم.

صورة من جواز سفر المقيم.

صورة من إقامة المقيم.

صورة من عقد عمل المقيم.

صورة من عقد سكن المقيم.

صورة من كشف حساب بنكي يثبت أن المقيم لديه دخل كافٍ لتغطية نفقات عائلته خلال فترة الزيارة.

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ما هي تكلفة تأشيرة زيارة عائلية 1445؟

تختلف تكلفة تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية حسب مدة الإقامة، وهي كالتالي:

نوع التأشيرة مدة التأشيرة التكلفة تأشيرة زيارة عائلية 14 يومًا أو شهرًا أو 3 أشهر 300 ريال سعودي تأشيرة زيارة عائلية 6 أشهر 3000 ريال سعودي تأشيرة زيارة عائلية سنة 5000 ريال سعودي تأشيرة زيارة عائلية سنتين 6000 ريال سعودي

ما هي الطرق المختلفة لدفع رسوم تأشيرة زيارة عائلية؟

هناك طريقتان لدفع رسوم تأشيرة زيارة عائلية:

عبر منصة التأشيرات الإلكترونية: الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية، وإدخال رقم الطلب ورقم السجل، ثم النقر على زر “دفع”، يمكنك الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي المحلية.

عبر البنك: التوجه إلى أحد فروع البنوك المعتمدة، وتقديم طلب دفع رسوم تأشيرة زيارة عائلية، سيتم إعطاؤك رقم إيصال، يجب عليك إدخاله عند تقديم طلب التأشيرة.

نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، فلا تتردد في الاتصال بمركز خدمة العملاء بوزارة الخارجية السعودية.