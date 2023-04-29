إذا كنت تخطط للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتاج إلى الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، فقد تحتاج إلى معرفة حالة طلب تأشيرتك، ولحسن الحظ فإن هناك طريقة سهلة لاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب الامارات

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب الامارات

أولاً، يجب عليك الحصول على رقم الطلب الخاص بك. يمكنك الحصول على هذا الرقم عند تقديم طلب التأشيرة عبر موقع الإنترنت الرسمي لدائرة الهجرة والجنسية في الإمارات العربية المتحدة.

بمجرد الحصول على رقم الطلب، يمكنك الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة الخاص بك عبر الموقع الرسمي لدائرة الهجرة والجنسية في الإمارات العربية المتحدة.

يمكنك الوصول إلى هذا الموقع من خلال البحث عن “الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب” في محرك البحث الخاص بك.

عند الدخول إلى الموقع، ستحتاج إلى النقر على الرابط الموجود للاستعلام عن حالة طلب التأشيرة. سيتم طلب منك إدخال رقم الطلب الخاص بك، وتاريخ الميلاد، والجنسية للتحقق من الهوية.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، سيتم عرض حالة طلب التأشيرة الخاص بك، بما في ذلك ما إذا كان الطلب قيد المعالجة، أو تمت الموافقة عليه، أو رفضه.

إذا كان الطلب قيد المعالجة، فيمكنك الانتظار لحين استلام الرد النهائي.

يمكن القول إن استعلام حالة طلب التأشيرة في الإمارات العربية المتحدة سهل وميسر، ويساعد في توفير الوقت والجهد في معرفة حالة طلب التأشيرة الخاص بك.

ما هي المدة الزمنية المتوقعة للحصول على الرد النهائي؟

تختلف المدة الزمنية للحصول على الرد النهائي بشأن طلب التأشيرة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك يعتمد على عدة عوامل مختلفة، مثل نوع التأشيرة المطلوبة، والجنسية، وعدد الطلبات التي تم تقديمها في نفس الوقت.

عادةً، يتم إصدار الرد النهائي بشأن طلب التأشيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال فترة تتراوح بين يومين إلى أسبوعين.

ومع ذلك، يمكن أن تستغرق بعض الحالات وقتًا أطول، خاصة إذا كان هناك أي إجراءات إضافية يجب اتخاذها، مثل إجراء فحص طبي أو تحقق من المعلومات الخاصة بالمتقدم.

ينصح بالتقديم على تأشيرة السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل مبكر قدر الإمكان، وتوفير الوثائق المطلوبة بشكل كامل وصحيح، حيث أن ذلك يمكن أن يساعد في تسريع عملية المعالجة والحصول على الرد النهائي بشأن طلب التأشيرة في أسرع وقت ممكن.