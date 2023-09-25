استعلام أهلية الضمان المطور يشتمل على مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقديم العديد من التسهيلات للمحتاجين، حرصًا منها على توفير الدعم للمستحقين، كما أتاحت لهم الفرصة للتأكد من قدرتهم على الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام أهلية الضمان المطور.. وموعد صرف راتب سبتمبر

خطوات الاستعلام

نتيجة عن التحسينات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببرنامج الضمان الاجتماعي، أصبح من السهل على أي مستفيد متابعة حالة أهليته والاستعلام عنها، كما أن الأمر يتم وفقًا لمجموعة من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور من هنا.

سجل الدخول إلى المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية انقر على برامج الدعم الخاصة بي.

اضغط على دعم مستفيد الضمان الاجتماعي من القائمة المنسدلة.

ستظهر لك بعد ذلك حالة الطلب وأهليتك وستعرف إذا كنت مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي أم لا.

يجب التنويه أنه في حالة لم تكون مؤهَّل يمكنك تقديم اعتراض بكل سهولة، ذلك من أجل إعادة البحث ودراسة حالتك مرة أخرى.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

بحسب ما جاء في توجيهات وزارة الموارد البشرية أكدت أنه تم تحديد يوم 1 من كل شهر ميلادي بأنه موعد ثابت من أجل صرف راتب دعم الضمان الاجتماعي، كما أن هذا الراتب يصرف من أجل مساعدة المواطنين في تحسين مستواهم المادي والاجتماعي وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، وحرص الحكومة السعودية على توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل منتظم للارتقاء بهم.