استعادة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل في واتساب للايفون والاندرويد

نعلم جميعاً أن تطبيق الواتساب لا يوفر للمستخدمين إمكانية رؤية الرسائل المحذوفة نظراً لأنها تعتبر من خصوصية المستخدم، ولكن هناك العديد من الحلول التي يمكنك استخدامها للوصول إلى الرسائل التي قام المرسل بحذفها من المحادثة، حيث تكون هذه الطرق مفيدة عندما تحتوي الرسالة المحذوفة على معلومات مهمة بالنسبة لك.

سنقدم لك في الفقرات القادمة من هذا المقال دليلًا شاملًا حول كيفية عرض و قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل في تطبيق واتساب على كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة الآيفون.

قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل بدون برامج للاندرويد

كما ذكرتا سابقا، لا يوفر تطبيق واتساب أي أداة مضمنة تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من قبل المرسل، ولكن إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام تشغيل Android 11 أو أي إصدار أحدث، فيمكنك قراءة الرسائل المحذوفة دون تثبيت أي تطبيق، وذلك بالخطوات التالية:

افتح صفحة اعدادات الهاتف ثم أنقر على “التطبيقات والإشعارات”.

اضغط على قسم “الإشعارات”.

بعد ذلك انقر على خيار “سجل الإشعارات” وقم بتبديل الزر الموجود بجوار “استخدام سجل الإشعارات”.

ستظهر لك الصفحة التي تعرض جميع إشعاراتك، بما في ذلك رسائل الواتساب المحذوفة من قبل المرسل.

سيتوجب عليك دائما اتباع نفس الخطوات لقراءة رسائل تطبيق WhatsApp المحذوفة في كل مرة، كما أنه سوف يتم حفظ الرسائل وجميع الإشعارات الأخرى التي وصلتك في اخر 24 ساعة، ومن سلبيات هذه الطريقة أنها أنها تسلم لك باسترجاع الرسائل النصية والرسائل الصوتية، ولن تسمح لك باستعادة ملفات الوسائط المحذوفة، مثل الصور والفيديوهات.

اظهار رسائل الواتس اب المحذوفة على هواتف الأندرويد باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية

اذا كان هاتفك المحمول لا يعمل بنظام تشغيل Android 11 أو إصدار أحدث منه، عليك تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Notisave أو WhatisRemoved+ أو Notisave، وهي برامج يمكنك استخدامها لاسترجاع الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى متجر Google Play على هاتفك الأندرويد، ثم قم بتنزيل تطبيق Notisave أو WhatisRemoved+ أو Notisave.

سيحتاج البرنامج إلى منحه أذونات لقراءة الإشعارات والصور والوسائط والملفات، عليك الموافقة على ذلك.

بعد تثبيت التطبيق على هاتفك المحمول سيبدأ التطبيق في الاحتفاظ بنسخة احتياطية لكل إشعار يتم استلامه على هاتفك، بما في ذلك رسائل الواتس اب.

الان حتى إذا قام الشخص المرسل بحذف رسائل واتساب، فستتمكن من قراءتها عبر تطبيق Notisave أو WhatisRemoved+ أو Notisave.

كل ما عليك القيام به عندما يقوم شخص ما من جهات اتصالك بحذف رسالة معين من الدردشة، هو الدخول الى التطبيق وسوف تظهر لك اخر الرسائل التي تم حذفها على برنامج واتساب.

من سلبيات تطبيقات قراءة الرسائل اتي تم حذفها على تطبيق واتساب أنها لا تستطيع استرداد الرسائل التي تتضمن ملفات الوسائط المحذوفة، بما في ذلك الصور المتحركة والصور العادية ومقاطع الفيديو.

استرجاع رسائل الواتس اب بعد حذفها من المرسل في الايفون

بالنسبة لتطبيق واتساب للايفون تعتبر خدمة iCloud هي الطريقة الوحيدة لعرض الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، وذلك بشرط أن تكون قد قمت بتعديل اعدادات النسخ الاحتياطي وجعلتها يوميا قبل حذف الرسالة.

كما يجب أن تكون الرسالة قد تم حذفها من قبل المرسل بعد مرور يوم من ارسالها، أي بعد تخزين النسخة الاحتياطية لليوم الذي تم ارسال الرسالة فيه على الواتساب.

طريقة استرجاع الرسالة التي تم حذفها في تطبيق الواتساب على جهاز ايفون، تتم عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بإلغاء تثبيت تطبيق WhatsApp من جهاز ايفون الخاص بك وأعد تثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات app store.

الآن، افتح تطبيق واتساب وقم بإنشاء حساب جديد عليه بنفس رقم هاتف الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل المحذوفة منه.

ثم قم باستعادة النسخة الاحتياطية القديمة من حسابك على iCloud.

بمجرد الانتهاء من استعادة النسخة الاحتياطية، يمكنك قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل.

الأسئلة الشائعة

ما هو الوقت المسموح به لحذف الرسائل بعد ارسالها في تطبيق واتساب؟

يمكن حذف الرسالة من طرف الشخص المرسل بعد 60 ساعة من ارسالها باستخدام خيار “الحذف لذى الجميع”، وهذا ينطبق على كل من المحادثات الشخصية والمجموعات.

كيف يمكن رؤية ملفات الوسائط المحذوفة في تطبيق واتساب؟

لرؤية ملفات الوسائط المحذوفة على واتساب، قم بتفعيل خيار “حفظ الصور تلقائيًا في المعرض”، وذلك من قائمة إعدادات واتساب، حيث سيؤدي هذا إلى تخزين ملفات الوسائط مثل الصور المتحركة بصيغة GIF والصور العادية ومقاطع الفيديو، وذلك حتى لو تم حذفها من قبل المرسل.