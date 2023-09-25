كيفية استرجاع حساب فيس بوك معطل أو مسروق

في كثير من الأحيان يتم تعطيل حسابنا لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالأمان أو الخصوصية ولكن نرغب بالطبع في استرجاع حساب فيس بوك معطل الخاص بنا أو قد يتم سرقته ونحتاح إلى استرجاع الحساب المسروق حيث يوجد لدينا عليه الكثير من الذكريات أو قد يكون مرتبط بأعمال خاصة بنا وصفحات وجروبات عديدة وفقداننا له قد يتسبب في العديد من المشاكل لنا وفيما يلي سوف نتحدث عن كيفية استرجاع حساب فيسبوك مسروق أو معطل.

لكي تتمكن من استرجاع حساب فيس بوك معطل فأنت في حاجة إلى ما يلي:

• التحقق من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، فإذا تم تعطيل حسابك بسبب نسيان كلمة المرور، فيمكنك إعادة تعيينها عن طريق إرسال رابط إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

• طلب مراجعة، إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم تعطيله عن طريق الخطأ، فيمكنك طلب مراجعة من خلال هذا النموذج.

• تقديم مستندات الهوية، إذا تم تعطيل حسابك بسبب انتهاك معايير مجتمع فيس بوك، فقد يُطلب منك تقديم مستندات هوية للتحقق من هويتك.

خطوات استرجاع حساب فيس بوك معطل عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف:

• انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

• انقر على “نسيت كلمة المرور”.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

• انقر على “متابعة”.

• اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعادة تعيين كلمة المرور.

خطوات طلب مراجعة حساب فيس بوك معطل:

• انتقل إلى صفحة طلب مراجعة حساب فيس بوك.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

• أدخل اسمك الكامل كما هو مدرج في حسابك على فيس بوك.

• حدد سبب رغبتك في استعادة حسابك.

• أدخل معلومات إضافية قد تساعد فيس بوك في اتخاذ قرار بشأن طلبك بخصوص استرجاع حساب فيسبوك.

• انقر على “إرسال”.

خطوات تقديم مستندات الهوية لـ استرجاع حساب فيس بوك معطل:

• انتقل إلى صفحة تقديم مستندات الهوية لحساب فيس بوك.

• قم بتحميل صورة واضحة لجواز سفرك أو بطاقة هويتك الوطنية أو أي مستند هوية آخر يثبت هويتك.

• اكتب اسمك الكامل كما هو مدرج في حسابك على فيس بوك.

• حدد سبب رغبتك في استعادة حسابك.

• أدخل معلومات إضافية قد تساعد فيس بوك في اتخاذ قرار بشأن طلبك.

• انقر على “إرسال”.

نصائح تُساعدك في كيفية استرجاع حساب فيس بوك معطل:

• تأكد من أنك تستخدم عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الصحيح المرتبط بحسابك.

• قدم معلومات دقيقة وشاملة في طلبك.

• كن صبورًا، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام أو حتى أسابيع حتى يُنظر في طلبك.

• إذا لم تتمكن من استعادة حسابك على فيس بوك، فيمكنك إنشاء حساب جديد.

يمكن استرجاع حساب فيسبوك مسروق من خلال خطوات عدة، منها:

• انتقل إلى صفحة ابلاغ فيسبوك عن الحساب المسروق.

• أدخل البيانات المرتبطة بحسابك المسروق مثل الإيميل أو رقم الهاتف المرتبط به.

• أكتب اسمك كاملاً المُستخدم في هذا الحساب.

• سوف يكون مطلوب منك تحديد سبب هذا البلاغ وهنا بالطبع سوف ييكون سرقة الحساب.

• أدخل أي معلومات يطلبها منك الفيس وبشكل دقيق حتى تستطيع استرداد حساب فيس بوك الخاص بك.

• انقر على “إرسال”.

نصائح لاستعادة حساب فيسبوك المسروق:

• تأكد من استخدامك لبياناتك الصحيحة المرتبطة بحسابك مثل الإيميل ورقم الهاتف وغيرها.

• يجب عليك أن تقوم بتقديم معلومات كاملة عن حسابك كما هو مطلوب منك.

• عليك بالصبر فقد يستغرق الأمر بعض الوقت أو حتى الكثير منه.

• إذا لم تتمكن من استعادة حسابك على فيسبوك المسروق فكما هو الحال في الفشل في استرجاع حساب فيس بوك معطل، فيمكنك إنشاء حساب جديد.

فيما يلي بعض النصائح لمنع سرقة حساب فيسبوك الخاص بك:

• استخدم كلمة مرور قوية ومختلفة لكل حساب على الإنترنت.

• تفعيل المصادقة الثنائية.

• كن حذرًا بشأن الروابط والرسائل التي تتلقاها من أشخاص لا تعرفهم.

• لا تشارك معلوماتك الشخصية مع الغرباء.

• قم بإجراء فحص أمان لحسابك بشكل دوري.

عندما تتمكن من استرجاع حساب فيسبوك مسروق أو استرجاع حساب فيس بوك معطل يجب عليك اتباع ما يلي

• تغيير كلمة المرور، بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى حسابك، من المهم تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

• تفعيل المصادقة الثنائية، تساعد المصادقة الثنائية في حماية حسابك من السرقة مرة أخرى.

• تغيير معلومات الاتصال، إذا قام الشخص الذي سرق حسابك بتغيير معلومات الاتصال الخاصة بك، فتأكد من تغييرها مرة أخرى إلى المعلومات الصحيحة.