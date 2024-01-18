استرجاع حساب فيسبوك المعطل بخطوات بسيطة

خلال الفترة الأخيرة شهد الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة من تعطيل الحسابات الخاصة بهم على المنصة، حيث تعرض الكثير من المستخدمين لمشكلة تعطيل الحسابات على فيسبوك، على الرغم من أن الحسابات يمكن أن تكون حقيقية ولها فعالية مستمرة ولكن المشكلة أصبحت شائعة وفور حدوثها سواء معك أو مع أحد تعرفه يجب الإسراع في حلها من أجل استعادة حساب فيسبوك المعطل.

لحسن الحظ استرجاع حساب فيسبوك المعطل أصبح أمراً ممكناً على الرغم من سياسة فيسبوك التي أصبحت معقدة وصعبة بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين إلا أنه يمكن استعادة الحساب من خلال بعض الخطوات السهلة والتي يمكن تطبيقها سواء على هاتفك المحمول أو عبر استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن يجب أن تتعرف أولاً على الأسباب التي يقوم فيسبوك بتعطيل حسابك بسببها.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل حساب فيسبوك ؟

حسناً في عام 2019 الماضي قام فيسبوك بتعديل سياسة استخدامه أمام المستخدمين سواء الجدد أو القدامى، حيث أصبح هناك الكثير من الأسباب التي يجب مراعاتها أثناء إستخدام حسابك على فيسبوك حتى لا تقوم المنصة بتعطيل حسابك وربما يصل الأمر إلى إغلاقه لفترة طويلة من الزمن، حيث أوضح فيسبوك من خلال صفحة سياسة الاستخدام الأسباب التي يتم من خلالها تعطيل الحساب الخاص بالمستخدم، ومن أبرز تلك الأسباب.

امتلاك حساب وهمي على فيسبوك أو حساب غير فعال لفترة طويلة من الزمن، حتى وإن كان الحساب حقيقي والبيانات التي قام بإدخالها المستخدم كانت حقيقية تماماً وبالتالي يظل الحساب غير فعال لفترة من الزمن يتم تعطيله على الفور من قبل فيسبوك.

انتهاك سياسة الاستخدام والتي تنص على عدم نشر المحتوى الذي يحض على الكراهية أو العنف أو العنصرية، سواء قام المستخدم بالنشر على صفحته الرسمية أو حتى قام بالتعليق على منشور شخص آخر وكان التعليق يحض على الكراهية أو العنف أو العنصرية.

استخدام الأسماء المزيفة والغير حقيقية على فيسبوك أي أثناء إنشاء حساب جديد على المنصة.

انتحال الشخصية سبب أيضا في تعطيل حسابك على فيسبوك، حيث أن انتحال صفة شخص مشهور او انتحال شخصية رئيس دولة على سبيل المثال يسبب على الفور تعطيل حسابك على فيسبوك.

نشر التعليقات المزعجة، وهذا سبب آخر يتجاهله الكثير من المستخدمين وعامل أساسي في تعطيل حساب فيسبوك، حيث أن نشر الكثير من التعليقات على منشور ما في نفس الوقت سيتم على الفور تقييد حسابك، وإذا تكرر الأمر مرة أخرى سيتم إغلاق حسابك بعدها.

المعلومات الصحية المغلوطة، نعم يعتبر نشر المعلومات الصحية المغلوطة أحد الأسباب في تعطيل حسابك على فيسبوك، حيث كان هناك الكثير من المستخدمين الذين قاموا بنشر الأخبار عن جائحة كورونا، حيث أن هناك الكثير من المستخدمين الذين قاموا بنشر معلومات متعلقة بطرق العلاج والإجراءات الوقائية ضد مرض كورونا، وكذلك المنشورات التي توثق أعداد الإصابات بكورونا والتي تتسبب في هلع المستخدمين الآخرين، وبناء على ذلك يتم إغلاق الحساب على الفور.

من أحد الأسباب المهمة أيضا عدم اتباع معايير المجتمع الخاصة بمنصة فيسبوك، والتي يجب الإطلاع عليها بين الحين والآخر، حيث يتم عرضها للمستخدمين الجدد أثناء التسجيل على فيسبوك.

سؤال آخر: هل يمكن استعادة حساب فيسبوك المعطل ؟

بالتأكيد يمكن استعادة حساب فيسبوك المعطل، ولكن في حالة قام فيسبوك بتعطيل حسابك يجب عليك الاطلاع على الملاحظة التي يتركها لك فيسبوك بشأن سبب تعطيل حسابك، حيث يؤكد لك التطبيق أنه سيتم تعطيل حسابك على فيسبوك بسبب كذلك وسيتم تحديد المدة الزمنية أيضا التي سيكون فيها حسابك معطل.

ملحوظة هامة: بمجرد أن تعرف المدة الزمنية التي سيكون فيها حسابك معطل والتي سيقوم بتحديدها لك فيسبوك، يجب عليك ألا تتخطى هذه المدة الزمنية وفي أغلب الأحيان تتراوح المدة ما بين ساعات أو أيام وربما شهر كحد أقصى 30 يوماً، وخلال هذه الفترة يجب عليك محاولة استعادة حسابك حتى لا يقوم التطبيق بإغلاقه بشكل نهائي بعد انتهاء المدة الزمنية 30 يوماً.

خطوات استرجاع حساب فيسبوك المعطل

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى صفحة البحث عن الحسابات المعطلة على فيسبوك.

قم بكتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في حسابك المعطل وتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح، بعدها قم بالضغط على خيار البحث “Search”.

الآن سيتم البحث عن حساب فيسبوك المرتبط بهذا الإيميل أو رقم الهاتف المحمول الذي أدخلته.

بمجرد أن يتم العثور على حسابك في الشاشة الرئيسية سيقوم فيسبوك بإرسال رمز التأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف الذي أدخلته، بعدها قم بالضغط على خيار إرسال والاستمرار.

الآن سوف تصلك رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف تحتوي على رابط لعمل تسجيل الدخول مجدداً إلى حسابك على فيسبوك، بمجرد الضغط على الرابط سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى لكتابة رقم التأكيد الذي وصلك مؤخراً على البريد الإلكتروني.

بعد إدخال رقم التأكيد سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى لكتابة البريد الإلكتروني المسجل في حسابك المعطل على فيسبوك.

بعد إدخال البريد الإلكتروني سيتم استرجاع حسابك على فيسبوك وبعدها يمكنك استخدامه بشكل طبيعي.