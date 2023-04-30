يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طريقة استرجاع الملفات الصوتية المحذوفة لأجهزة الأندرويد، وذلك لأن الملفات يمكن أن يتم حذفها بطريقة الخطأ، ويرغب المُستخدِم في استردادها مرة ثانية نظرًا لأهميتها والحاجة الشديدة إليها, وهذا ما سنوضّحه من خلال مقالنا اليوم.

طريقة استرجاع الملفات

يمكن استعادة واسترداد الملفات الصوتية التي تم حذفها من هواتف الأندرويد وذلك باستخدام عدة طرق منها ما يلي:

يمكن استرجاع الملفات الصوتية من خلال برنامج استعادة، حيث يكون البرنامج قادر على استعادة الصور والملفات للموسيقى والأفلام، حيث يستطيع هذا البرنامج استعادة الملفات قبل حذفها تمامًا. الطريقة الثانية هي تمكين google account sync فعند تمكينه يمكنك استعادة الملفات المحذوفة، وهذا من خلال النسخ الاحتياطي في جهازك.

كيفية استرداد الملفات الصوتية

يجب اتباع بعض الخطوات لاستعادة الملفات الصوتية التي تم حذفها من الأندرويد، ويمكن ذلك باتباع ما يلي:

أولاً يجب فتح google drive على الهاتف الخاص بك, ثم يتم تحديد الموقع للملفات الصوتية في التخزين ثم كتابة اسم الملفات.

يتم اختيار الصوت والتصفية للنتائج ويتم عرضها على الشاشة.

يجب الضغط باستمرار على اسم الملفات للتحديد، وهناك ستظهر بعض الخيارات على الشاشة, إما اختيار جعله متاحًا دون اتصال أو اختيار تنزيل، وذلك وفقا للمتطلبات.

كما يمكن استرجاع الملفات الصوتية المحذوفة من خلال برنامج لاسترداد ملفات الصوت، ويكون ذلك كما يلي: