استاد رياضي جديد بمواصفات عالمية في السعودية

قامت إحدى أهم شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية وهي شركة وسط جدة للتطوير بالكشف عن أحد أهم المشاريع القائمة بتحالف مع الصين وهو توقيع عقد إنشاء الاستاد الرياضي الجديد بوسط جدة، كما تم الإعلان عن موعد افتتاح الاستاد الجديد عام 2026.

الصورة من موقع العربية

أهداف الشركة

والهدف الأساسي للتحالف بين شركة سما للإنشاءات والمقاولات والشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية هو تعزيز البنية التحتية الرياضية للمملكة العربية السعودية وبالأخص لمدينة جدة، كما تسعى الشركة إلى جعل هذا الاستاد منصة رئيسية من أجل استضافة كافة الأحداث الرياضية سواء العالمية منها أو الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك مباريات كأس آسيا 2027، كما سيشهد مباريات الأندية السعودية الكبرى مثل الأهلي والاتحاد.

وقّع الرئيس التنفيذي لـ #شركه_وسط_جده_للتطوير المهندس أحمد السّليم أربعة عقود إنشائية لثلاثة معالم معمارية رئيسية وهي الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في #وجهه_وسط_جده بمبلغ إجمالي 12 مليار ريال سعودي. #مشروع_وسط_جده… pic.twitter.com/jO6RHEBBec — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

مميزات الاستاد

تتميز مدرجات الاستاد بوجود العديد من أنظمة التبريد المطورة، وتم تجهيز الاستاد ليضم 45 ألف مشاهد، كما يتميز بمواصفات عالمية نتوافق مع معايير «الفيفا»، ومن ضمن خطة المملكة العربية السعودية أن يستقبل الاستاد مباريات كأس العالم 2034 وهذا لكي يكون محور رياضي عالمي.

ترسية عقد تنفيذ الاستاد الرياضي في #وجهه_وسط_جده على تحالف فرع "الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة سما الإنشاءات للمقاولات" بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة ووفق مواصفات FIFA وأنظمة تبريد للمدرجات والملعب، ويتسع لـ 45 ألف متفرج ليستضيف فعاليات… pic.twitter.com/LfYEYyx5IB — شركة وسط جدة للتطوير (@JCD_SA) February 5, 2024

شركة وسط جدة للتطوير

تم تأسيس شركة وسط جدة للتطوير عام 2019، كما وصلت استثمارات الشركة لإجمالي 75 مليار ريال أو 20 مليار دولار أمريكي، ويشمل المشروع إنشاء عشرة مناطق سياحية وترفيهية في وسط جدة، إلى جانب إنشاء 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين مع منتجعات سياحية وفنادق تضم أكثر كم 3000 غرفة.