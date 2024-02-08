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استاد رياضي جديد بمواصفات عالمية في السعودية

آية محمد عربي

قامت إحدى أهم شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية وهي شركة وسط جدة للتطوير بالكشف عن أحد أهم المشاريع القائمة بتحالف مع الصين وهو توقيع عقد إنشاء الاستاد الرياضي الجديد بوسط جدة، كما تم الإعلان عن موعد افتتاح الاستاد الجديد عام 2026.

استاد رياضي جديد بوسط جدة

الصورة من موقع العربية

أهداف الشركة

والهدف الأساسي للتحالف بين شركة سما للإنشاءات والمقاولات والشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية هو تعزيز البنية التحتية الرياضية للمملكة العربية السعودية وبالأخص لمدينة جدة، كما تسعى الشركة إلى جعل هذا الاستاد منصة رئيسية من أجل استضافة كافة الأحداث الرياضية سواء العالمية منها أو الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك مباريات كأس آسيا 2027، كما سيشهد مباريات الأندية السعودية الكبرى مثل الأهلي والاتحاد.

مميزات الاستاد

استاد رياضي جديد بوسط جدة
الصورة من موقع العربية

تتميز مدرجات الاستاد بوجود العديد من أنظمة التبريد المطورة، وتم تجهيز الاستاد ليضم 45 ألف مشاهد، كما يتميز بمواصفات عالمية نتوافق مع معايير «الفيفا»، ومن ضمن خطة المملكة العربية السعودية أن يستقبل الاستاد مباريات كأس العالم 2034 وهذا لكي يكون محور رياضي عالمي.

شركة وسط جدة للتطوير

شركة وسط جدة للتطوير
الصورة من اليوتيوب

تم تأسيس شركة وسط جدة للتطوير عام 2019، كما وصلت استثمارات الشركة لإجمالي 75 مليار ريال أو 20 مليار دولار أمريكي، ويشمل المشروع إنشاء عشرة مناطق سياحية وترفيهية في وسط جدة، إلى جانب إنشاء 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين مع منتجعات سياحية وفنادق تضم أكثر كم 3000 غرفة.

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عن الكاتب:
آية محمد عربي

أعشق البرمجة وكل ما يتعلق بها، أشارك معكم في نجوم مصرية بعض من خبراتي وهدفي الأول والأخير تقديم محتوى عال الجودة يخدم المقارئ العربي.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    محافظه اسوان

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