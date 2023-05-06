ازاي تستخدمها بسهولة… بطاقة الخدمات المتكاملة لصرف المعاشات

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، وجود المميزات التي تقدمها بطاقة الخدمة المتكاملة، وهي التي تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تجمع بين المعاش والأجر المتكامل دون حد أقصى، وهي من أهم أدوات الدولة التي توفر حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة لمنح حقوقهم كاملة، وهي التي يجهلها الكثير من الناس، لأن هذه البطاقة لا يتم إيداع معاشات بها، ولا تستخدم من أجل المعاملات المالية كما أن ليس لها أي تفعيلات ولا تنشيط، لذلك يتساءلون كثيراً عن كيفية إستخدام بطاقة الخدمة المتكاملة لصرف المعاشات.

مميزات البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة:

الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة. التعامل مع حامل البطاقة أمام جميع الجهات الحكومية. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية. يمكن لحامل البطاقة المتكاملة الحصول على مسكن حكومي مناسب. الخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب. إتاحة الكشف المجاني في المستشفيات. توفر خصومات هائلة على وسائل النقل والمواصلات. يمكن لحاملها الدخول إلى المناطق الأثرية والمتاحف مجاناً. الإعفاء من الخدمات والضرائب. الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق.

الطريقة المناسبة للاستعلام عنها: