ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة 19 مايو 2023 طالع حالة الطقس في جميع المحافظات

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة درجات الحرارة اليوم الجمعة 19 مايو 2023 وحالة الطقس في جميع المحافظات، لذا تحرص هيئة الأرصاد الجوية على كشف تفاصيل الحالة الجوية للمواطنين، كي يتمكنوا من تحديد الملابس التي عليهم ارتداءها وخاصة خلال تلك الفترة التي تشهد حالة من التقلبات، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث تشتد البرودة ليلًا ليكون الطقس أقرب للأجواء الشتوية.

درجات الحرارة في مصر اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة بكافة أنحاء البلاد، والتي تعد من أهم ما يسعى إليه جميع المواطنين لمعرفة تفاصيل الحالة الجوية قبل الخروج من المنزل.

يمكنك التعرف على تفاصيل درجات الحرارة في مصر التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيانها من خلال الجدول التالي:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 29 17 الإسكندرية 23 16 بنها 28 16 المنصورة 29 16 دمياط 25 17 الفيوم 30 18 بني سويف 29 17 المنيا 30 17 أسيوط 30 17

تستطيع التعرف على باقي درجات الحرارة بجميع المحافظات الأخرى وكذلك المدن المختلفة من خلال الجدول التالي الخاص بالأرصاد الجوية، والذي جاء على النحو التالي:

حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سيسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية تسيطر على الطرقات المختلفة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.