متى موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ١٤٤٤ وفقًا لتحديد هيئة تقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية هي الجهة المسؤولة عن تحديد كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية، حيث يُعتبر واحد من أهم الاختبارات التي يخضع لها الخريجين للحصول على وظائف معينة أو الموظفين الراغبين في الحصول على ترقيات في عملهم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب



أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب حديثًا عن موعد بدء التسجيل في الاختبارات المعرفية الورقية، كما حددت موعد بدء الاختبارات الورقية وهذه المواعيد كالتالي:

موعد التسجيل في الاختبارات الورقية يكون في الفترة ما بين 8 مايو 2023 ويستمر التسجيل متاح حتى يوم ويستمر التسجيل متاح حتى يوم 13 يوليو 2023، وقد نوهت الهيئة أن موعد انتهاء التسجيل المبكر سيكون موافق 15 يونيو 2023.

بينما فترة الاختبار المعرفي الورقي ستكون في الفترة ما بين 16 يوليو 28 من ذي الحجة 1444 وتستمر إلى 18 يوليو 2023 30 الموافق ذو الحجة.

كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

نظرا لبدء موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية الورقي فإن الجميع يرغب في معرفة رابط التسجيل وخطواته، وفيما يلي الرابط والخطوات الكاملة للتسجيل كالتالي:

الدخول إلى رابط منصة المركز الوطني للقياس.

سجل دخولك باستخدام حساب قياس الخاص بك من خلال إدخال رقم السجل المدني الخاص بك وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل قم بإنشاء حساب جديد ووافق على جميع الشروط والأحكام.

قم بتحديد المركز المناسب لك واختر اختبار القدرة المعرفية واختر من داخل أو خارج المملكة.



اختر اليوم المناسب لك للاختبار الورقي خلاله من الأيام المتاحة للاختبار كما تم الإعلان عنها.

املأ البيانات المطلوبة منك وقم بمراجعتها جيدا والتأكد من صحتها قم بتقديم الطلب.

سدد رسوم الاختبار إلكترونيًا ثم وافق على التعليمات.



قم بتأكيد الحجز.

وبعد التسجيل لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المذكور الذي قمت بتحديده مسبقا حتى لا تتسبب في خسارة الاختبار المعرفي الورقي، كما يجب أن تكون جميع بياناتك حقيقية تمامًا.

طرق التواصل مع هيئة تقويم التعليم

يُمكنك التواصل للاستفسار أو تقديم شكاوى وذلك من خلال الآتي: