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موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444.. وإجازة نهاية العام

محمد سعيد

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444، خاصةً بعد العودة للدراسة من إجازة العيد، حيث كانت بداية الفصل الدراسي الثالث في 12 مارس 2023 ووفقًا للخطة الدراسية لهذا العام، فمن المقرر أن تكون نهاية العام الدراسي يوم اثنان وعشرون يونيو 2023.

موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444.. وإجازة نهاية العام

موعد الاختبارات

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حددت وزارة التعليم السعودية موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444 في الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث في 10 شوال 1444 هـ الموافق يوم 30 أبريل 2023م.

وسيكون بداية الامتحانات الشفهية والاختبارات العملية خلال الأسبوع الثاني الموافق يوم 22 ذي القعدة، وبعد ذلك سيكون موعد اختبارات الفصل الثالث النهائي يوم 29 ذي القعدة 1444هـ الموافق يوم 18 يونيو وتنتهي يوم 22 يونيو 2023.

مع العلم أن جميع هذه الاختبارات ستشمل درجات أعمال هذا العام، وهذا ينطبق على كافة المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمتوسطة.

موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444.. وإجازة نهاية العام
موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1444.. وإجازة نهاية العام

التقويم الدراسي للفصل الثالث

مواعيد الفصل الدراسي الثالث والنهائي لعام 2023 تتضمن الإجازات الرسمية ليكون التقويم الدراسي للترم الثالث 1444هـ كالتالي:

بداية الفصل الدراسي الثالث 20 شعبان 1444هـ 12 مارس 2023م
إجازة عيد الفطر 22 رمضان 1444 هـ 14 أبريل 2023م
انتهاء إجازة عيد الفطر 5 شوال 1444 هـ 25 أبريل 2023م
العودة إلى الدراسة للترم الثالث 6 شوال 1444 هـ 26 أبريل 2023م
امتحانات منتصف الفصل الثالث 10 شوال 1444 هـ 30 أبريل 2023م
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 4 ذي الحجة 1444هـ 22 يونيو 2023م

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث

سوف تكون نهاية هذا العام 1444/ 2023 للفصل الدراسي الثالث يوم 4 ذي الحجة 1444هـ الموافق يوم الخميس 22 يونيو 2023 وستكون بداية الإجازة الصيفية لقضاء أحلى الأوقات مع الأهل والأصدقاء.

محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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