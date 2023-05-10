احصل على الدعم.. شروط استحقاق حساب المواطن 1444 وكيفية الاعتراض

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط استحقاق حساب المواطن 1444، وذلك بعد أن قام برنامج حساب المواطن بإيداع دعم الدفعة الـ66 من البرنامج، اليوم الأربعاء، وتوجد عدة شروط لكي يحصل المواطن على الدعم بشكل أساسي.

شروط استحقاق حساب المواطن 1444

وهناك فرق بين شروط الأهلية، والاستحقاق، وقد بينها برنامج حساب المواطن، حيث إن شروط الأهلية يجب أن تتضمن شرطًا أساسيًا، ألا وهو الجنسية السعودية، وكذلك معيار الإقامة، بجانب التطابق في البيانات مع الجهات ذات الصلة، وإليكم شروط استحقاق حساب المواطن 1444:

عدد أفراد الأسرة.

من ثم أعمار أفراد الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك مجموع راتب الأسرة شهريًا.

نزول الدفعة 66 حساب المواطن 1444

واليوم، الأربعاء، 10 مايو، تم نزول دعم حساب المواطن، وذلك في جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين، وما زال الإيداع مستمرًا، وذلك حتى آخر اليوم، وقد تم بالفعل صرف الدعم الإضافي معها، والذي سوف يستمر إلى الشهر الذي يلي الشهر القادم، أي شهر يوليو المقبل، حيث كان قد قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن هذا الدعم الإضافي تم تمديده من شهر أبريل وحتى يوليو القادم، وقد تم نزول الدعم الإضافي في الدفعة السابقة، وكذلك دفعة مايو، وسوف يكون صرفها مستمرًا وذلك إلى الدفعتين المقبلتين، رقم 67 المخصصة ليونيو المقبل، كذلك الدفعة 68 الخاصة بشهر يوليو.

تفاصيل الدفعة الـ 66 | 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو. pic.twitter.com/aIiH9aNb1a — حساب المواطن (@citizenaccount) May 10, 2023

الاعتراض على نتائج الأهلية حساب المواطن 1444

ادخل على موقع حساب المواطن.

سجل باسم المستخدم، ومن ثم كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل.

ابحث عن اختيار دراسة الأهلية، ومن ثم الضغط عليها.

بالإضافة إلى ذلك سوف يظهر لك عدد من الاختيارات.

اضغط على “أسباب عدم الأهلية المستفيد الرئيسي أو التابع”.

اضغط على “تقديم طلب اعتراض”.

اكتب كل البيانات المطلوبة.

من ثم اضغط على كلمة “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

ضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أي من أبوين سعوديين، والاستثناء للآتي: “زوج المواطنة أبناءها، من ثم حاملو بطاقات التنقل، بعد ذلك زوجة المواطن”.

يجب أن تكون الإقامة دائمة في المملكة، بحد أقصى آخر ثلاثة أشهر هذه السنة.

على أن لا يكون المتقدم مسجونًا أو مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

توافق البيانات التي تم إدخالها عليك.

من ثم تحميل المستندات، وكذلك الأوراق المطلوبة.

أخيرًا عدم امتلاك المتقدم أصولًا أو أموالًا ذات قيمة مسجلة باسمه أيضًا.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن “حساب المواطن” عبارة عن برنامج حكومي في المملكة العربية السعودية، وقد انطلق في ديسمبر 2017، لتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل االمنخفض والمتوسط، ولتعويض السعوديون في حالة حدوث أي مخاطر قد تنتج عن التوسعات الاقتصادية.

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