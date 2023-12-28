احصل على أقصى استفادة من بطارية هاتفك أو جهازك اللوحي مع أفضل أدوات للبطارية لنظام Android

في الماضي، كانت أدوات البطارية مهمة جدًا لهواتف Android لأنها كانت نادرًا ما تعرض نسبة البطارية في شريط الحالة، كانت الأداة تساعد المستخدمين على تتبع عمر البطارية ومعرفة متى كانوا بحاجة إلى شحنها.

ومع ذلك، لا تزال أدوات البطارية مفيدة اليوم ويمكن أن تساعدك في تحسين عمر بطارية هاتفك، يمكن أن توفر لك أدوات البطارية معلومات حول التطبيقات والميزات التي تستهلك معظم البطارية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحسين عمر البطارية.

عند اختيار أداة بطارية، من المهم مراعاة العوامل التالية:

الخيارات: يجب أن تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك.

يجب أن تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك. التخصيص: يجب أن تسمح لك الأداة بتخصيص مظهرها ووظائفها.

يجب أن تسمح لك الأداة بتخصيص مظهرها ووظائفها. الدقة: يجب أن توفر لك الأداة معلومات دقيقة عن عمر البطارية واستهلاكها.

يجب أن توفر لك الأداة معلومات دقيقة عن عمر البطارية واستهلاكها. البيانات التاريخية: يجب أن توفر لك الأداة بيانات تاريخية عن عمر البطارية واستهلاكها.

يجب أن توفر لك الأداة بيانات تاريخية عن عمر البطارية واستهلاكها. القدرة على اكتشاف أسباب استنزاف البطارية: يجب أن تسمح لك الأداة بمعرفة التطبيقات والميزات التي تستهلك معظم البطارية.

أمبير السعر: مجاني / 1.09 دولار

Ampere هو تطبيق لمراقبة البطارية مع العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك القدرة على مراقبة سرعة الشحن واستهلاك الطاقة، يمكنه أيضًا عرض حالة بطارية هاتفك الحالية، بما في ذلك ما إذا كانت في حالة تفريغ أو شحن أو امتلاء، يتوفر تطبيق Ampere مجانًا على متجر Google Play، ولكن الإصدار الاحترافي يوفر ميزات إضافية مثل الأدوات المصغّرة.

هل تبحث عن أداة بطارية ممتعة وجميلة؟ Artsplanet لديه ما تحتاجه! تتميز أدوات البطارية من Artsplanet برسومات رائعة وتصميمات جذابة، إنها أكثر من مجرد أداة بطارية – إنها قطعة فنية.

تتوفر العديد من الإصدارات المختلفة من أدوات البطارية من Artsplanet، كل منها يحتوي على تصميم فريد، تشمل بعض الخيارات الشائعة:

Battery Buddy: أداة بطارية بسيطة وسهلة الاستخدام مع رسومات لطيفة.

أداة بطارية بسيطة وسهلة الاستخدام مع رسومات لطيفة. Battery Cat: أداة بطارية ممتعة مع قطط لطيفة.

أداة بطارية ممتعة مع قطط لطيفة. Battery Owl: أداة بطارية جميلة مع بوم جميلة.

كل أداة مجانية للاستخدام مع الإعلانات في التطبيق الفعلي، في بعض الأحيان يكون من الممتع أن يكون لديك أشياء لطيفة على شاشتك الرئيسية بدلاً من بعض أدوات البطارية الباردة.

تعد أداة مراقبة البطارية أداة بطارية كلاسيكية تتميز بمجموعة متنوعة من خيارات التخصيص، يمكنك اختيار مظهر مختلف للتطبيق، مثل مقياس وقود السيارة أو مقياس النيون، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات، تتضمن الميزات الأخرى عرض صحة البطارية ودرجة الحرارة والوقت منذ آخر تشغيل، الإصدار المتميز متاح مقابل 1.99 دولار ويزيل الإعلانات فقط. Battery Widget Reborn Battery Widget Reborn هي أداة بطارية بسيطة وفعالة أصبحت شائعة بسرعة، تتميز الأداة بتصميم مسطح بسيط وسهل القراءة، يمكنك تخصيص القطعة حسب رغبتك، بما في ذلك اللون والحجم والمعلومات التي تعرضها، على سبيل المثال، يمكنك اختيار عرض النسبة المئوية المتبقية للبطارية، أو تقدير المدة المتبقية للبطارية، أو درجة حرارة البطارية، أو معلومات أخرى. Chronus Information Widgets

Chronus Information Widgets هو تطبيق متعدد الأدوات يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات لشاشة هاتفك، يمكنك العثور على أدوات البطارية، وعناصر واجهة الساعة، وعناصر واجهة التقويم، وعناصر واجهة المستخدم الخاصة بقائمة المهام، وأنواع أخرى من عناصر واجهة المستخدم، يتميز التطبيق بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله حلاً ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن طريقة لتخصيص شاشات هواتفهم.

GSam Battery Monitor هو تطبيق مراقبة بطارية قوي ومتعدد الاستخدامات، يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك معلومات حول التطبيقات التي تستهلك معظم البطارية، والوقت المقدر حتى نفاد الشحن، وبيانات تاريخية عن عمر البطارية واستهلاكها.

التطبيق سهل الاستخدام بشكل عام، الإصدار المميز من التطبيق يزيل الإعلانات ويضيف بعض الميزات الإضافية، مثل القدرة على حظر التطبيقات من استنزاف البطارية، ومع ذلك، فإن الإصدار المجاني يوفر معظم الميزات الأساسية التي يحتاجها معظم المستخدمين.

توفر تطبيقات IJP بديلاً أنيقًا لعناصر واجهة مستخدم البطارية التقليدية، بدلاً من استخدام مساحة الشاشة الرئيسية، تقوم هذه التطبيقات بإنشاء شريط إما حول الحز الخاص بك أو على طول الجزء العلوي من جهازك، يتناقص الشريط كما تفعل البطارية، مما يوفر طريقة أنيقة وحديثة لمراقبة عمر البطارية دون إزعاج شاشتك الرئيسية.

بالإضافة إلى سمك الشريط ولونه، تتيح لك تطبيقات IJP أيضًا تغيير لون الشريط بناءً على نسبة البطارية المتبقية، على سبيل المثال، يمكنك تعيين الشريط ليتحول إلى اللون الأحمر عندما تنخفض البطارية إلى 10٪. سيساعدك هذا على معرفة متى تحتاج إلى شحن هاتفك.

KWGT هو تطبيق مخصص لإنشاء أدوات Android مخصصة، يمكن استخدامه لإنشاء مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك مؤشرات البطارية، ومؤشرات الطقس، ومؤشرات الشبكة، وأكثر من ذلك. KWGT يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرر WYSIWYG، وإمكانية استيراد تصميمات من الآخرين، والقدرة على إنشاء أدوات معقدة. KWGT هو خيار رائع لأولئك الذين يرغبون في إنشاء أدوات Android مخصصة، إنه قوي ومتعدد الاستخدامات، ويوفر مجموعة واسعة من الميزات.