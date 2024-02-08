أكد “الضمان الاجتماعي” أن عدم إمكانية إضافة جميع أفراد العائلة الذين يعيشون مع مقدم الطلب في نفس المنزل أثناء التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يعد أحد أسباب عدم الأهلية، وأوضح المصدر أنه يتعين بشكل ضروري إضافة جميع الأفراد المعتمدين وتسجيلهم كتابعين، مع تخصيصهم إلى السكن الرئيسي لمقدم الطلب، وذلك لضمان دراسة أهليتهم بشكل صحيح وفقًا للضوابط المعمول بها.

"احذر" .. الموارد البشرية توضح سقوط " أهلية الضمان الاجتماعي" في تلك الحالة 1445. المصدر:- العين الإخبارية.

ضمان الأهلية في الضمان الاجتماعي

حدد “الضمان الاجتماعي” ثماني خطوات أساسية لضمان الأهلية والحصول على الدعم من خلال إسناد التابعين.

يبدأ المستفيد بتسجيل الدخول إلى حسابه، كما يقوم بتحديد خيار الإسناد وإدخال بيانات التابعين، مع إمكانية تحميل الوثائق اللازمة.

بعد ذلك، تقوم الهيئة بالتحقق من البيانات وتأكيد الإسناد بشكل رسمي.

يتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب وفي النهاية، يستلم الدعم المالي والفوائد المستحقة وفقًا للبرنامج.

أهلية #الضمان_الاجتماعي تسقط في حال عدم إضافة جميع التابعين في "المسكن" مع مقدم الطلب. pic.twitter.com/vTK0WdwWgL — صحيفة عين الأخبار (@Ein_news) February 7, 2024

أهم أسباب استبعاد المستفيد

المادة 17 من النظام تحدد ثماني حالات تستوجب استبعاد المستفيد، وهي كالتالي: