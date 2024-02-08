“احذر”.. الموارد البشرية توضح سقوط أهلية الضمان الاجتماعي في تلك الحالة 1445
أكد “الضمان الاجتماعي” أن عدم إمكانية إضافة جميع أفراد العائلة الذين يعيشون مع مقدم الطلب في نفس المنزل أثناء التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يعد أحد أسباب عدم الأهلية، وأوضح المصدر أنه يتعين بشكل ضروري إضافة جميع الأفراد المعتمدين وتسجيلهم كتابعين، مع تخصيصهم إلى السكن الرئيسي لمقدم الطلب، وذلك لضمان دراسة أهليتهم بشكل صحيح وفقًا للضوابط المعمول بها.
ضمان الأهلية في الضمان الاجتماعي
حدد “الضمان الاجتماعي” ثماني خطوات أساسية لضمان الأهلية والحصول على الدعم من خلال إسناد التابعين.
- يبدأ المستفيد بتسجيل الدخول إلى حسابه، كما يقوم بتحديد خيار الإسناد وإدخال بيانات التابعين، مع إمكانية تحميل الوثائق اللازمة.
- بعد ذلك، تقوم الهيئة بالتحقق من البيانات وتأكيد الإسناد بشكل رسمي.
- يتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب وفي النهاية، يستلم الدعم المالي والفوائد المستحقة وفقًا للبرنامج.
أهلية #الضمان_الاجتماعي تسقط في حال عدم إضافة جميع التابعين في "المسكن" مع مقدم الطلب. pic.twitter.com/vTK0WdwWgL
— صحيفة عين الأخبار (@Ein_news) February 7, 2024
أهم أسباب استبعاد المستفيد
المادة 17 من النظام تحدد ثماني حالات تستوجب استبعاد المستفيد، وهي كالتالي:
- إذا لم يتوافر أحد الشروط الضرورية للحصول على الدعم.
- إذا تبين أن المعلومات المقدمة عن المستفيد غير دقيقة أو صحيحة.
- في حالة تأخر المستفيد في تحديث بياناته لفترة تزيد عن “ثلاثين” يومًا من تاريخ الإبلاغ بضرورة التحديث.
- إذا ثُبِتَ عدم الالتزام بخطة التأهيل المُعتمدة للمستفيد القابل للتأهيل.
- إذا كان المستفيد القادر على العمل ولكن لا يبحث عن عمل، أو لم يلتحق بمنصات التوظيف المُعتمدة.
- في حالة رفض المستفيد القادر على العمل عروض العمل أو التدريب المناسبة.
- إذا كان المستفيد يقيم دائمًا في مركز إيواء أو علاجي.
- في حالة تنازل المستفيد عن حقوقه في الدعم المالي.