احجز تذكرتك وساند الزعيم.. رابط تذاكر الهلال والحزم كأس خادم الحرمين 2023 عبر Blu Store

يعود نادي الهلال إلى منافسات كأس خادم الحرمين مرة أخرى بعد تخطيه دور 32 حيث أوقعته القرعة في مواجهة قوية أمام فريق الحزم، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل حيث يلتقي الفريقان الساعة 9.00 على استاد الدرة في مدينة الرياض، وكان فريق الهلال قد أعلن عن طرح تذاكر الهلال والحزم عبر تطبيق بلو ستور Blu Store، والذي يوفر تذاكر مباريات الفريق في كل البطولات.

جماهير الهلال السعودي منصة X

تضم منافسات دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين عدد كبير من المواجهات حيث تقام يوم الاثنين 3 مباريات تضم مباراة الهلال ضد الحزم، حيث يمكنك تنزيل تطبيق بلو ستور من أجل متابعة المباراة في إستاد الدرة يوم الإثنين المقبل، ويكون حجز تذاكر الهلال والحزم من خلال التالي:

اضغط على رابط Blu Store وقم بتنزيل التطبيق مجانا.

سجل الدخول إلى التطبيق واختر المباراة.

اختر المدرج وحدد المقعد واحجز التذكرة.

ادفع قيمة التذكرة تحصل عليها على هاتفك.

حدد نادي الهلال أسعار مخفضة لتذاكر مباراة الحزم القادمة إذ يرغب الفريق في حضور عدد كبير من الجماهير في الدرة يوم الاثنين، وذلك من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي وصولا للفوز بلقب جديد يضاف إلى إنجازات زعيم آسيا، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 ريال للدرجة العادية (L1 – L2 – L3 – L4)، بينما أسعار تذاكر الدرجة الفضية 300 ريال، وتصل أعلى فئة في التذاكر وهي الدرجة G إلى 1000 ريال.

الفئة السعر (ريال سعودي) الأسعار شاملة الضريبة 30.00 L1 30.00 L2 30.00 L3 30.00 L4 30.00 SW 300.00 SILVER NORTH 300.00 SILVER SOUTH 100.00 PREMIUM NORTH 1,000.00

تنطلق مباراة الهلال ضد الحزم مساء يوم الإثنين المقبل الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما يمكنك أن تشاهد المباراة عبر منصة شاهد VIP الإلكترونية، أو من خلال قناة SSC والتي أعلنت عن أسماء معلقي مباراة الهلال والحزم حيث يعلق على القناة الصوتية الأولى “فارس عوض” ويعلق على القناة الصوتية الثانية “محمد حسين”.