احجز تذكرتك.. رابط حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 عبر موقع الفيفا FIFA

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طرح تذاكر كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، حيث تقام مباريات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من يوم 12 ديسمبر وحتى يوم 22، إذ تستضيف ملاعب المملكة المباريات ولذلك يشارك نادي الاتحاد السعودي ممثلا للأندية السعودية، بينما يحضر إلى البطولة بطل القارة الأفريقية النادي الأهلي، ومن أوروبا يشارك مانشستر سيتي حامل لقب البطولة الأوروبية بجانب 4 فرق أخرى، وسيتم طرح التذاكر على مدار عدة دفعات حيث يتم توفير تذاكر مباراة الأهلي الأولى أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند، والتي من المنتظر أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، إذ يستعد جمهور الفريقين لحجز تذاكر كأس العالم للأندية.

تذاكر كأس العالم للأندية 2023

يتم إتاحة تذاكر مباريات كأس العالم للأندية اليوم عبر موقع الفيفا الدولي، حيث يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند، ويكون الحجز من خلال الدخول إلى موقع الفيفا، واختيار المباراة الأولى أو الثانية ودفع قيمة التذكرة، حيث تضم المملكة عددا كبيرا من الجماهير المصرية التي تستعد لحضور المباراة، بالإضافة لجماهير اتحاد جدة والتي ترغب في تحقيق فريقها لقب كأس العالم للأندية.

التاريخ المباراة الملعب 12 ديسمبر 2023 أوكلاند سيتي ضد ليون ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام 12 ديسمبر 2023 الأهلي ضد اتحاد جدة ملعب الملك عبدالله الرياضية، جدة 15 ديسمبر 2023 الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة 18 ديسمبر 2023 بطل أمريكا الجنوبية ضد الفائز من المباراة الثالثة ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام 19 ديسمبر 2023 مانشستر سيتي ضد الفائز من المباراة الرابعة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة 22 ديسمبر 2023 مباراة المركز الثالث ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام 22 ديسمبر 2023 المباراة النهائية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستكون بداية من 40 ريالا للدرجة الثالثة وتصل إلى 100 ريال للدرجة الأولى، بينما تكون أسعار الدرجة الثانية 75 ريالا، وتكون تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالا.

الفئة السعر الثالثة 40 ريالًا الثانية 75 ريالًا الأولى 100 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا

تشهد البطولة مشاركة 6 فرق من جميع البطولات المختلفة بجانب بطل الدوري السعودي، حيث تستعد البطولة إلى تغيير النظام الحالي لبطولة كأس العالم، ومن المنتظر أن تكون تلك النسخة الأخيرة للبطولة بشكلها الحالي، إذ سيتم تغيير عدد الفرق ونظام البطولة لتصبح مثل كأس العالم للمنتخبات، ويشارك في نسخة العام الحالي المقامة في المملكة كل من: