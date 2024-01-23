احجز تذكرتك.. رابط تذاكر عمان وقرغيزستان وأسعارها بكأس آسيا 2024

يخوض المنتخب العماني مباراة هامة ضد قرغيزستان في الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات ضمن المجموعة السادسة بكأس آسيا 2024، حيث تعقدت الأمور على المنتخب العماني المطالب بالفوز من أجل اللحاق بركب المتأهلين لدور ال16، فيما يمكنك شراء تذاكر عمان وقرغيزستان من خلال موقع الاتحاد الآسيوي المنصة الرسمية لبيع التذاكر بأسعار مناسبة للجميع.

تذاكر عمان وقرغيزستان

تذاكر عمان وقرغيزستان

تنطلق مباراة منتخب عمان ضد قرغيزستان يوم الخميس المقبل 25 يناير الساعة 14.30 ظهرا بتوقيت الدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، حيث تضم تلك المجموعة منتخب السعودية الذي تأهل للدور القادم وتايلاند الذي تأهل هو الآخر، ولكن لم يتم حسم ترتيب المراكز الثلاثة، فيما يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر عمان وقرغيزستان.

اختر المباراة واضغط على السهم بجانبها.

قم بالضغط على علامة “+” بجانب الدرجة وحدد العدد.

سجل الدخول واضف بيانات بطاقة الدفع.

بعد تأكيد الدفع تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر عمان وقرغيزستان

يتم توفير أسعار مناسب لمباريات دور المجموعات بكأس آسيا، وذلك لجذب عدد كبير من الجماهير وخاصة جماهير الخليج العربي، حيث تبدأ الأسعار من 25 ريال قطري للدرجة الثالثة، فيما حذرت اللجنة المنظمة للبطولة أن إعادة بيع التذكرة تلغي التذكرة، وتكون أسعار الدرجات وفق الجدول التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقرغيزستان

يتم نقل مباراة المنتخب العماني ضد قرغيزستان في كأس آسيا عبر العديد من القنوات المشفرة، حيث يمكنك متابعة المباراة يوم الخميس المقبل الساعة 14.30 بتوقيت الدوحة عبر قنوات (أبوظبي الرياضية، بي إن سبورت، الرابعة العراقية، الكأس، SSC).