احجز تذكرتك.. رابط تذاكر العراق وفيتنام وأسعارها في كأس آسيا 2024

نجح المنتخب العراقي في حجز مكان بدور ال16 بعد أن فاز في أول جولتين بمباريات مرحلة المجموعات، إذ فاز في الجولة الأولى على إندونيسيا وفي الجولة الثانية على منتخب اليابان ليتصدر مجموعته، ويواجه العراق في الجولة الأخيرة منتخب فيتنام، فيما يمكنك حجز تذاكر المباراة التي تأتي بأسعار مخفضة لمساعدة المنتخب العراقي في كأس آسيا 2024.

تذاكر العراق وفيتنام

تذاكر العراق وفيتنام

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر أن بطاقة هيا المشجع لا تمامك من حضور المباريات، كما أن إعادة بيع التذاكر عبر أي منصة غير منصة الاتحاد الرسمية تعد لاغية ولا يمكنك الحضور بها أي مباراة، فيما يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى رابط تذاكر العراق وفيتنام.

اضغط على المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط علامة “+” بجانب فئة التذكرة واضغط على السهم أسفل الصفحة.

قم بتسجيل الدخول ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات الدفع الإلكتروني.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على الهاتف.

أسعار تذاكر العراق وفيتنام

وفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسعار مخفضة تذاكر بطولة كأس آسيا، إذ تشهد البطولة إقبال جماهيري كبير وخاصة في مباريات المنتخبات العربية في الخليج “السعودية، الإمارات، عمان، قطر، العراق”، فيما تتراوح أسعار التذاكر في البطولة وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مباراة العراق ضد فيتنام في كأس آسيا عبر عدد كبير من المنصات حيث تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 24/1 الساعة 14.30 بتوقيت الدوحة، فيما يمكنك مشاهدة المباراة داخل العراق عبر قناة الرابعة الرياضية، أو عبر قنوات SSC في السعودية، إضافة إلى أبوظبي ودبي الرياضية في الإمارات، كما يتم النقل عبر الكأس وبي إن سبورت في باقي الدول العربية.