احجز الآن.. رابط تذاكر مباراة إيران والإمارات الثلاثاء 2024/1/23 في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح تذاكر إيران والإمارات في كأس آسيا، حيث يقع المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة رفقة منتخب إيران، ويتواجه المنتخبان في المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، فيما يمكنك حجز التذاكر بخطوات بسيطة من خلال منصة الاتحاد الآسيوي أو منصة إعادة بيع التذاكر.

تذاكر إيران والإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا عن أن بطاقة المشجعين هيا لن تمكنك من حضور المباريات، حيث يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى منصة الاتحاد الآسيوي فقط وعند شراء التذاكر من منصات غير رسمية أو إعادة بيعها لشخص آخر لن تكون التذكرة صالحة، لذلك يسكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر كأس آسيا.

انتظر تحميل الصفحة الرئيسية.

سيتم تحويلك لمنصة بيع التذاكر.

اضغط على المؤشر بجانب مباراة إيران والإمارات.

اضغط على علامة “+” بجانب الفئة التي تريدها.

اضغط على مؤشر “حجز التذكرة” أسفل الصفحة.

سجل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

أكد الدفع وستجد التذكرة على الهاتف.

أسعار تذاكر إيران والإمارات

يوفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر مباراة إيران والإمارات في مرحلة المجموعات بأسعار مخفضة، حيث نجحت البطولة في استقدام عدد كبير من الجماهير، وخاصة من الجماهير العربية القريبة من قطر، لذلك تم طرح تذاكر بأسعار مخفضة، ولا يزال هناك عدد كبير متاح من تذاكر المباراة، حيث يمكنك حجز التذاكر وفق الأسعار التالية:

الفئة السعر الثالثة 25 ريالا قطريا الثانية 40 ريالا قطريا الأولى 60 ريالا قطريا

كيف أشاهد المباراة؟

يتم نقل مباراة إيران ضد الإمارات في كأس آسيا عبر عدد كبير من القنوات، حيث يتم نقلها عبر قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية في داخل الإمارات فقط، فيما يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة الرابعة العراقية داخل العراق، كما تمتلك قنوات SSC حق النقل داخل السعودية، وتمتلك قنوات بي إن سبورت حق النقل في باقي الدول العربية.