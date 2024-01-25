احجز الآن.. رابط تذاكر العراق والأردن وأسعارها بدور ال16 كأس آسيا

بعد نهاية مباريات دور المجموعات تحددت منافسات دور ال16 من بطولة كأس آسيا حيث يواجه المنتخب العراقي نظيره منتخب الأردن، إذ تأهل منتخب العراق في المركز الأول بالمجموعة الرابعة متفوقا على منتخب اليابان في المركز الثاني بنفس المجموعة، فيما صعد المنتخب الأردني بالمركز الثالث في المجموعة الخامسة بعد خسارته أمام البحرين في الجولة الأخيرة، فيما يمكنك الآن شراء تذاكر العراق وفيتنام بأسعار مخفضة من خلال المنصة الرسمية للاتحاد الآسيوي.

تذاكر العراق والأردن

تذاكر العراق والأردن

طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر مباراة العراق ضد الأردن في منافسات دور من النهائي بكأس آسيا، فيما تنطلق المباراة يوم الإثنين 29 يناير الساعة 14.30 بتوقيت الدوحة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال الدخول إلى منصة الحجز التابعة للاتحاد الآسيوي، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تذاكر العراق والأردن.

اختر منها المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة + بجانب اسم الدرجة وحدد عدد التذاكر.

سجل الدخول إلى المنصة وأضف بيانات الدفع.

بعد الانتهاء من الدفع ستجد التذكرة على هاتفك.

🟣🎥 تقرير خاص | منتخب العراق يحقق العلامة الكاملة بالفوز على فيتنام 3 – 2 ليتصدر المجموعة 4 لكأس آسيا

🎙️ تقرير | نانسي محجوب pic.twitter.com/V923dMZ7H6 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 24, 2024

أسعار تذاكر العراق والأردن

تأتي أسعار تذاكر كأس آسيا في دور ال16 بنفس الأسعار في دور المجموعات، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي عن طرح تذاكر دور ثمن النهائي لجميع المباريات والتي تحددت رسميا بعد نهاية مباريات دور المجموعات، إذ تنطلق مباريات الدور القادم في كأس آسيا يوم الأحد المقبل، فيما تاتي أسعار تذاكر المباراة وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن

تقوم قناة الرابعة العراقية بنقل مباراة العراق ضد الأردن في دور ال16 من بطولة كأس آسيا مجانا في العراق، بينما يمكنك متابعة المباراة عبر قناة SSC في المملكة العربية السعودية، بينما يمكنك متابعة المباراة عبر بي إن سبورت والكأس القطرية، فيما تنطلق المباراة يوم الإثنين 29 يناير الساعة 14.30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.