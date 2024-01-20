احجز الآن.. رابط تذاكر الزمالك والرجاء البيضاوي وأسعارها في كأس دبي للتحدي 2024

يشارك نادي الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي الودية رفقة أندية الأهلي السعودي والرجاء المغربي ووهان ثري تاون، حيث يمكنك متابعة مباريات البطولة والتي تنطلق يوم 26 يناير المقبل، إذ يواجه الزمالك الرجاء، بينما يلتقي فريق الأهلي السعودي مع ووهان الصيني، فيما يمكنك حجز تذاكر الزمالك والرجاء من خلال المنصة الإلكترونية لبطولة كأس التحدي.

تذاكر الزمالك والرجاء

تذاكر الزمالك والرجاء البيضاوي

تعد بطولة كأس دبي للتحدي بطولة ودية تهدف إلى الترويج للفرق المشاركة في البطولة، حيث توقفت المباريات الرسمية للأندية في آسيا وأفريقيا بعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا وآسيا، إذ تستعد الأندية لعودة البطولات رسمية مرة أخرى، وذلك من خلال بطولة كأس التحدي، ويمكنك حجز تذاكر الزمالك والرجاء من خلال اتباع التالي:

اضغط رابط تذاكر الزمالك والرجاء.

اختر ايقونة “Buy Tickets”.

اضغط بعدها على “اختيار التذاكر”.

حدد فئة التذكرة وحدد العدد.

قم بالضغط على “الدفع”.

سجل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

قم بدفع قيمة التذكرة.

احصلوا على تذاكركم لحضور المواجهة الإفريقية بين الرجاء والزمالك في #كأس_دبي_للتحدي 🔥 رابط التذاكر 🔗https://t.co/qhHUhIwXAt pic.twitter.com/bVGjSmvqS7 — Dubai Challenge Cup (@dxbchallengecup) January 19, 2024

أسعار تذاكر الزمالك والرجاء

تشهد بطولة كأس دبي مشاركة ثلاثة من أكبر الفرق العربية جماهيرية سواء الأهلي السعودي أو الزمالك أو الرجاء، لذلك من المنتظر أن تشهد المباريات إقبال جماهيري كبير، إذ تمتلك مصر والمغرب جالية كبيرة في الخليج من عشاق الزمالك والرجاء، لذلك من المنتظر أن تشهد البطولة إقبال جماهيري كبير، وتكون أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة السعر Silver 80 درهم Gold 150 درهم Platinum 200 درهم VIP 500 درهم VIP3 1150 درهم

موعد مباريات كأس التحدي

تُقام بطولة كأس التحدي الودية في الفترة من 26 إلى 28 يناير وتقام على مدار يومين فقط، حيث يلتقي النادي الأهلي السعودي ضد ووهان ثري الصيني في نصف النهائي يوم 26 يناير، بينما يواجه الزمالك الرجاء البيضاوي في نفس اليوم بنصف النهائي، وتكون مباراة النهائي يوم 28 يناير بين الفائز في مباريات نصف النهائي، بينما الفرق الخاسرة بنصف النهائي تلتقي لتحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.