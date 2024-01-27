احجز الآن.. رابط تذاكر الزمالك والأهلي السعودي وأسعارها بكأس دبي للتحدي 2024

حجز نادي الزمالك المصري مقعده في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي المقامة بالإمارات في الفترة الحالية بعد تفوقه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، فيما صعد الأهلي السعودي على حساب ووهان الصيني ليلتقي الفريقان في نهائي كأس دبي للتحدي 2024، والتي ستكون يوم الأحد 28 يناير على استاد آل مكتوم بدبي.

تذاكر الزمالك والأهلي السعودي

تذاكر الزمالك والأهلي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر كأس دبي للتحدي، حيث يمكنك متابعة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع بين الرجاء ووهان قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في النهائي، إذ يتم توفير تذكرة واحدة للمباريات، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الأهلي والزمالك.

اضغط على أيقونة “اختيار التذاكر”.

حدد المباراة واضغط التالي.

اختر الفئة التي تريدها وحدد العدد.

سجل الدخول ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الزمالك والأهلي

يوفر مجلس أبوظبي الرياضي أسعار مخفضة لمباريات بطولة كأس دبي حيث تضم الإمارات جالية كبيرة للمصريين والسعوديين العاشقين للأهلي والزمالك، ومن المنتظر أن تشهد المباراة إقبال جماهيري كبير فيما تأتي أسعار تذاكر المباراة وفق التالي:

الدرجة السعر Silver 80 درهم Gold 150 درهم Platinum 200 درهم VIP 500 درهم VIP3 1150 درهم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك الساعة 8 مساءا يوم الأحد المقبل بتوقيت دبي والساعة 7 بتوقيت مكة والسادسة بتوقيت القاهرة، فيما تنطلق المباراة الأولى الساعة 4 عصرا بتوقيت دبي، ويمكنك متابعة المباراة عبر قنوات دبي الرياضية وSSC وقناة الزمالك وشاهد VIP.