احجز الآن.. رابط تذاكر البحرين واليابان وأسعارها بكأس آسيا 2024

بعد نهاية مباريات المجموعة الخامسة تحددت مواجهة منتخب البحرين القادمة، حيث يلاقي منتخب البحرين متصدر المجموعة الخامسة منتخب اليابان صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، فيما طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر البحرين واليابان عبر المنصة الرسمية للاتحاد، إذ يمكنك حجز تذاكر مواجهة دور ثمن النهائي في كأس آسيا الآن عبر المنصة الإلكترونية بأسعار مخفضة.

تذاكر البحرين واليابان

تذاكر البحرين واليابان

جاء منتخب البحرين في صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على الأردن بهدف دون مقابل، فيما جاء اليابان بالمركز الثاني بمجموعته، حيث يلعب منتخب البحرين ضد اليابان يوم الأربعاء المقبل 31 يناير الساعة 14.30، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تذاكر البحرين ضد اليابان.

اختر منها المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة “+” بجانب الدرجة وحدد عدد التذاكر.

سجل الدخول إلى المنصة ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات بطاقة الدفع البنكية.

بعد الانتهاء ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر البحرين واليابان

أعلن الاتحاد الآسيوي عن طرح تذاكر المباراة بأسعار مخفضة، حيث تبدأ أسعار مواجهات دور ثمن النهائي بكأس آسيا من 25 ريالا قطريا، ويمكن للجمهور حجز التذاكر فقط من المنصة الرسمية، أما التذاكر المعاد بيعها تعد لاغية، ويتوفر عدد كبير من التذاكر المتاحة للمباراة، لذا يمكنك الحجز وفق الأسعار التالية:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد اليابان

يسعى المنتخب البحرين لتحقيق مفاجأة بإقصاء منتخب اليابان والذي تلقى هزيمة وحيدة أمام المنتخب العراقي بكأس آسيا، فيما يمكنك متابعة المباراة يوم الأربعاء 31 يناير الساعة 14.30 ظهرا بتوقيت الدوحة، ويتم نقل المباراة عبر القنوات التالية (أبو ظبي الرياضية، الكأس القطرية، بي إن سبورت، الرابعة العراقية).