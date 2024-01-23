احجز الآن.. رابط تذاكر الإمارات وطاجيكستان وأسعارها بكأس آسيا 2024

نجح المنتخب الإماراتي في حسم التأهل إلى دور ال16 من بطولة كأس آسيا بالرغم الخسارة أمام إيران، ولكن تأهلت الإمارات في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة لتواجه منتخب طاجيكستان والذي تأهل ثاني المجموعة الأولى، وكان الاتحاد الآسيوي طرح تذاكر الإمارات وطاجيكستان في دور ال16 عبر المنصة الرسمية لتذاكر البطولة.

تذاكر الإمارات وطاجيكستان

تذاكر الإمارات وطاجيكستان

يسعى المنتخب الإماراتي إلى تخطى دور ال16 من بطولة كأس آسيا والصعود إلى نهائي البطولة من أجل تحقيق اللقب، فيما يمكن للجمهور الإماراتي شراء تذاكر المباراة من خلال التسجيل في منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويكون الحجز من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الإمارات وطاجيكستان.

انتظر انتهاء تحميل الصفحة.

قم باختيار المؤشر بجانب اسم المباراة أو “2A VS 2C”.

اضغط على علامة (+) بجانب الدرجة لتحديد عدد التذاكر.

سجل الدخول إلى المنصة ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني.

ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الإمارات وطاجيكستان

توفر اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا المقامة بقطر أسعار مخفضة المباريات من دور المجموعات حتى الآن، وذلك لجذب أكبر عدد من الجماهير، حيث تشهد المباريات إقبال كبير في الفترة الأخيرة، ولقرب المسافة بين الإمارات وقطر يسعى الجمهور الإماراتي لملئ الاستاد أمام طاجيكستان وتكون أسعار التذاكر وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مباريات كأس آسيا عبر عدد كبير من القنوات المشفرة،حيث تتولى قنوات أبوظبي الرياضية حقوق نقل بطولة كأس آسيا كاملة عبر القنوات المشفرة، ويمكنك ان تتابع مباراة الإمارات ضد طاجيكستان في دور ثمن النهائي يوم الأحد المقبل 28 يناير الساعة 7 بتوقيت الدوحة عبر القنوات التالية:

القناة أبوظبي الرياضية دبي سبورت beIN Sports AFC SSC Sports الكأس القطرية الرابعة العراقية

بطاقة المباراة