احجز الآن.. رابط تذاكر الأهلي ووهان ثري الصيني واسعارها في كأس دبي للتحدي 2024

يشارك الأهلي السعودي في بطولة كأس دبي للتحدي الودية رفقة أندية الزمالك المصري والرجاء المغربي ووهان ثري تاون، إذ يترقب الجمهور البطولة التي تنطلق يوم 26 يناير، حيث يواجه الأهلي فريق ووهان ثري تاون الصيني، بينما يلتقي الزمالك ضد الرجاء، وأعلنت الصفحة الرسمية لبطولة كأس التحدي على منصة إكس عن طرح تذاكر الأهلي ووهان ثري تاون الصيني وأسعار التذاكر.

تذاكر الأهلي ووهان الصيني

تذاكر الاهلي ووهان الصيني

تاون يشارك الأهلي في بطولة كأس التحدي والتي تقام بمدينة دبي من أجل الاستعداد لعودة بطولة الدوري مرة أخرى، حيث توقفت البطولات الرسمية من أجل بطولة كأس آسيا، فيما يمكنك الدخول إلى منصة كأس التحدي من أجل حجز تذاكر الأهلي ووهان ثري في كأس دبي للتحدي 2024، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط رابط تذاكر الأهلي ووهان الصيني.

اختر ايقونة “Buy Tickets”.

اضغط بعدها على “اختيار التذاكر”.

حدد فئة التذكرة وحدد العدد.

قم بالضغط على “الدفع”.

سجل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

قم بدفع قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر الأهلي ووهان الصيني

تضم بطولة كأس دبي للتحدي 2024 مجموعة من أقوى الفرق العربية، حيث تشهد تمثيل للأندية الأهلي من السعودية، والزمالك المصري والرجاء المغربي، إذ من المنتظر أن تشهد البطولة إقبال جماهيري كبير، لذلك أعلنت الصفحة الرسمية لبطولة كأس التحدي الودية هن طرح تذاكر المباريات بأسعار مخفضة وفق الجدول التالي:

الدرجة السعر Silver 80 درهم Gold 150 درهم Platinum 200 درهم VIP 500 درهم VIP3 1150 درهم

موعد مباريات كأس التحدي

تُقام بطولة كأس التحدي الودية في الفترة من 26 إلى 28 يناير على مدار يومين فقط، إذ يلعب الأهلي السعودي ضد ووهان ثري الصيني في نصف النهائي يوم 26 يناير، بينما يواجه الزمالك الرجاء البيضاوي في نفس اليوم بنصف النهائي، وتكون مباراة النهائي يوم 28 يناير بين الفائز في مباريات نصف النهائي، بينما الفرق الخاسرة بنصف النهائي تلتقي لتحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.