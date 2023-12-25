احجز الآن.. رابط تذاكر الأهلي وفيوتشر وأسعارها في نهائي كأس السوبر 2023

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، حيث أعلن الاتحاد المصري عن تغيير نظام بطولة كأس السوبر هذا العام ليضم أربعة فرق (الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، سيراميكا)، وبعد نجاح الأهلي في الفوز على سيراميكا، وتأهل فيوتشر على حساب بيراميدز يمكنك الآن الدخول إلى رابط تذاكر الأهلي وفيوتشر لحجز تذاكر المباراة.

لاعب الأهلي أمام عاشور في مباراة نصف نهائي كأس السوبر- مجلس أبوظبي الرياضي

تذاكر الأهلي وفيوتشر

وفر مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر نهائي كأس السوبر المصري، والذي يجمع الأهلي وفيوتشر، إذ صعد الأهلي للنهائي على حساب سيراميكا بهدف أمام عاشور في الدقيقة 94، بينما صعد فيوتشر بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب بيراميدز، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الأهلي وفيوتشر.

اختر منها تذاكر كأس السوبر المصري.

اضغط على أيقونة “اختيار التذاكر”.

اختر مقعد المباراة واضغط “اختيار المقعد”.

حدد فئة التذكرة وفق السعر.

اضغط على المقعد واختر الحجز.

قم باختيار طريقة دفع قيمة التذاكر.

ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الأهلي وفيوتشر

حدد أبوظبي الرياضي أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر المصري، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 14 درهم، وتأتي أسعار تذاكر الدرجات كالتالي:

الدرجة السعر (درهم) الخامسة 21.25 الرابعة 28.34 الثالثة 35.42 الثانية 70.84 الأولى 85 premium 198.37

موعد نهائي كأس السوبر

تُقام مباريات كأس السوبر المصري 2023 في الإمارات، وتنطلق مباريات نهائي الكأس يوم الخميس 28 ديسمبر، فيما يمكنك متابعة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس الساعة 3.00 بتوقيت القاهرة، ومباراة الأهلي وفيوتشر الخميس الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة.

كيف أشاهد نهائي كأس السوبر؟

يتم نقل مباريات كأس السوبر المصري عبر القنوات المجانية، حيث يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قنوات أون تايم سبورت أو عبر قنوات أبوظبي الرياضية، فيما يتم نقل المباريات مجانا عبر الإنترنت من خلال صفحة أبوظبي الرياضية عبر يوتيوب.