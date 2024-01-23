احجز الآن.. رابط تذاكر الأردن والبحرين وأسعارها كأس آسيا 2024

يخوض المنتخب الأردني مباراة هامة أمام منتخب البحرين لحسم التأهل في المجموعة الخامسة وذلك يوم الخميس المقبل 25 يناير، إذ لم يحسم المنتخب الأردني الصعود حتى الآن بينما ينافسون على الصعود البحرين وكوريا الجنوبية التي تواجه ماليزيا، لذلك يرغب الجمهور كلا المنتخبين في معرفة طريقة حجز تذاكر الأردن والبحرين وأسعارها.

تذاكر الأردن والبحرين

تذاكر الأردن والبحرين

يمكنك شراء تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى منصة كأس آسيا، حيث أعلنت اللجنة المنظمة أن أي منصة آخرى لبيع التذاكر لن يتم اعتماد تذاكرها، كما أن إعادة البيع تلغي التذاكر، ولا تكفي بطاقة هيا من أجل حضور المباراة، فيما يمكنك حجز تذاكر كأس آسيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة تذاكر الأردن والبحرين.

اختر المباراة واضغط على المؤشر بجانبها.

قم باختيار التذكرة وحدد العدد من المؤشر “+”.

سجل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني.

قم بإضافة بيانات الدفع عن طريق البطاقة البنكية.

بعد انتهاء الدفع ستجد التذكرة بهاتفك.

أسعار تذاكر الأردن والبحرين

يوجد عدد كبير من التذاكر لم يتم حجزها حتى الآن في مباراة الأردن ضد البحرين، حيث تشهد المباريات إقبال متوسط من الجماهير وخاصة العربية، لذلك توفر اللجنة المنظمة التذاكر بأسعار مخفضة، وتأتي أسعار تذاكر المباراة وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مواجهة الأردن ضد البحرين عبر العديد من القنوات المشفرة، حيث تنطلق المباراة ظهر يوم الخميس 25 يناير الساعة 14.30 بتوقيت الدوحة، فيما يمكنك متابعة المباراة من خلال القنوات التالية:

القناة أبوظبي الرياضية دبي سبورت beIN Sports AFC SSC Sports الكأس القطرية الرابعة العراقية

فرص الأردن في التأهل

يمتلك كلا من الأردن والبحرين فرصة كبيرة في التأهل بجانب منتخب كوريا الجنوبية، لكن يسعى كل منتخب لحسم مركز أفضل، إذ من المتوقع أن يتأهل الفرق الثلاثة، حيث يصعد عن كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني ومن بين 6 منتخبات في المركز الثالث يتم اختيار أربعة للصعود، لذلك يمتلك كلا المنتخبين فرصة للصعود أيا كانت النتيجة.