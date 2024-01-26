“احجز الآن” رابط تذاكر أستراليا وإندونيسيا وأسعارها دور ال16 في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح تذاكر أستراليا وإندونيسيا في كأس آسيا 2024 عبر المنصة الرسمية للاتحاد، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أنه لن يتم قبول التذاكر المعاد بيعها أو التي حصل عليها المشجع من أي مكان غير المنصة الرسمية، فيما تأتي مواجهة أستراليا ضد إندونيسيا يوم الأحد المقبل بدور ثمن نهائي البطولة.

تذاكر أستراليا وإندونيسيا

تذاكر أستراليا وإندونيسيا

نجح المنتخب الأسترالي في التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة المجموعة الثانية، بينما تأهل منتخب اندونيسيا بصعوبة في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، فيما يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر أستراليا وإندونيسيا.

اختر منها السهم بجانبها اسم المباراة.

اضغط على علامة “+” بجانب الدرجة وحدد عدد التذاكر.

اضغط على السهم أسفل الصفحة وسجل الدخول ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية وادفع قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر أستراليا وإندونيسيا

بعد الدخول المنصة الرسمية للاتحاد الآسيوي ستجد جميع مباريات دور ال16 في كأس آسيا، حيث يمكنك حجز تذاكر البطولة من خلال الدخول إلى المنصة واختيار المباراة التي تريدها، وستجد تذاكر المباريات بأسعار مخفضة وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

متى مباراة أستراليا ضد إندونيسيا

تنطلق مباراة أستراليا وإندونيسيا يوم الأحد 28 يناير الساعة 14.30 ظهرا بتوقيت الدوحة، فيما يمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات (أبوظبي الرياضية، الكأس القطرية، beIN Sports، الرابعة العراقية، SSC).