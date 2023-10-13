إليك مواصفات شريط رزدنت ايفل 4‏ ورابط الشراء المباشر

تحتل ألعاب المغامرة والقتال مكانة عالية بين ألعاب الفيديو الإلكترونية، وإثرًا على ذلك نال شريط رزدنت ايفل 4 رواجًا وشعبية كبيرة من قبل العديد من المستخدمين، والجدير بالذكر أن تلك اللعبة مأخوذة من سلسلة أفلام من فئة أفلام الرعب، كما أن هذا الإصدار به العديد من الأجواء المشوقة الوحديثة التي تميزه عن الإصدارات الأخرى، ونبين لكم التفاصيل في الآتي.

شريط رزدنت ايفل 4‏

لمحة عن لعبة Resident Evil 4

حافظ المصممون في هذا الإصدار على كلاسيكيات الإصدار القديم مع إضافة بعض اللمسات العصرية والمؤثرات المشوقة، وقد تم نزول تلك النسخة في أواخر شهر مارس الماضي من العام الجاري 2023، كما أنه:

تتمحور قصة اللعبة حول قيام أحد الطوائف الدينية باختطاف ابنة الرئيس، ويحاول بطل اللعبة -وهو أحد العملاء المدربين- إنقاذها من خلال خوض الكثير من التحديات.

كذلك خلال اللعب يجد المستخدم جوًا من الرعب والغموض والذي يظهر من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية.

وتمت إضافة العديد من الأسلحة الجديدة إلى اللعبة حتى يتمكن اللاعب من القضاء على أعدائه بكل سهولة.

اقرأ أيضًا: تعرف على مواصفات وسعر ماين كرافت ‏ps4‎

مواصفات اللعبة

تحتوي هذه اللعبة على العديد من المزايا الرائعة، مثل الأدوات والأسلحة الحديثة وكذلك المهام والجوائز التي يحصل اللاعب عليها عند إتمام كل مهمة، كما نبين لكم مواصفات اللعبة من خلال الجدول الآتي:

الشركة المطورة ·شركة Capcom نوع اللعبة ·رعب أجهزة التشغيل ·بلايستيشن 4 ·بلايستيشن 5 سعر الشريط ·82.95 ريال سعودي

طريقة الحصول على لعبة رزدنت ايفل 4

يمكنك شراء الشريط الخاص باللعبة أونلاين عن طريق موقع أمازون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى قم بالنقر على رابط الشراء الخاص بشريط Resident Evil 4‎.

ستظهر أمامك بيانات ومواصفات اللعبة.

قم بالنقر بعد ذلك على زر “Buy Now”.

أدخل بعدها بياناتك الخاصة لتسجيل الدخول إلى الموقع.

ومن ثم عليك اختيار طريقة تسديد قيمة اللعبة.

اقرأ أيضًا: كم سعر فيفا 23‏ النسخة الاصلية والنسخة السعودية على بلايستيشن 4

وبذلك نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا المقال، والذي ذكرنا لكم فيه مواصفات شريط رزدنت ايفل 4‏ بالإضافة إلى خطوات الحصول عليه، ونرجو أن تكونوا قد نلتم الإستفادة المطلوبة من القراءة.