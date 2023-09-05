إليكم دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير البلاستيك وكيفية اختيار الموقع والآلات اللازمة لتفيذ المشروع

يعتبر مشروع إعادة تدوير البلاستيك من المشاريع المربح ونسبة الأرباح العائدة من هذا المشروع عالي جدًا، نظرًا لكثرة استخدام البلاستيك في كل شيء ومنها عبوات المياه وزجاجات الأدوية والمياه الغازية وهكذا، لذلك في هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستفادة من مخلفات البلاستيك، وعمل مشروع إعادة تدوير البلاستيك وكيفية اختيار موقع مناسب لإقامة مشروع تدوير البلاستيك والمعدات اللازمة وغيرهم الكثير من المعلومات سوف تحصل عليها في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

كيفية اختيار موقع لإقامة مشروع إعادة تدوير البلاستيك

قبل البَدْء في تنفيذ المشروع يجب التخطيط السليم، ويشترط اختيار مكان مناسب لإقامة المشروع حتى لا يسب الدُّخَان أي أضرار صحية على المواطنين لذا يجب إقامة المشروع وَسَط مصانع بعيد من السكان، ومن أهم ما يميز المشروع هو سهولة استخراج الأوراق الحكومية مثل تراخيص المصنع، ورخص الضرائب المطلوبة، ورخص الإيجار.

علما بأن يجب أن تكون الأرض واسعة لإقامة المشروع حوالي ثلاثة مائة متر لتخزين المخلفات بشكل أفضل وتثبيت الآلات المستخدمة لتدوير البلاستيك، وأيضا يجب التأكد من التهوية الجيدة ووجود مصارف الصرف الصحي.

ما هي الآلات اللازمة لمشروع إعادة تدوير البلاستيك؟

هناك مجموعة من الآلات يجب توافرها لمشروع إعادة تدوير البلاستيك وهي كما يلي:

حوض التجفيف.

حوض للغسيل.

آلة فرم البلاستيك.

آلة حقن البلاستيك.

آلة اسطمبات لتشكيل البلاستيك.

حوض التبريد بعد تشكيل البلاستيك.

والجدير بالذكر يتم استهلاك الطاقة حوالي 8% من الوقود الأحفوري للأرض، لأن يتم إضاءة بمصباح كهربائي لمدة ست ساعات بقدرة ستين واط.

شروط البيئة اللازمة لمشروع إعادة تدوير البلاستيك

هناك بعض النصائح التي يجب الأخذ بها عند تنفيذ مشروع إعادة تدوير البلاستيك وهي كما يلي: