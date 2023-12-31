إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني في Gmail لنظام تشغيل iOS بنقرة واحدة

قامت Google بتحديث تطبيق Gmail على نظام التشغيل iOS لتقديم زر إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين الآن إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بسهولة عن طريق النقر على زر واحد، تم الإعلان عن هذه الميزة في الأصل في أكتوبر.

"يتمثل أحد مزايا زر إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في Gmail لنظام التشغيل iOS في أنه سهل الاستخدام للغاية."

النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يمكن أن تصبح مزعجة أيضًا، قد تجد نفسك تتلقى رسائل أقل أهمية مثل الخصومات والصفقات أو القسائم، أو حتى رسائل بريد تسويقي، المشكلة هي أنك ربما لم تقم بالتسجيل في تلك الرسائل، أو ربما نسيت إلغاء تحديد الخيار الذي كان سيسمح لك بإلغاء الاشتراك.

رسائل البريد الإلكتروني المتكررة من إحدى الخدمات يمكن أن تكون مزعجة للغاية، حتى تبدو وكأنها رسائل غير مرغوب فيها، إذا كنت ترغب في التوقف عن تلقيها، فيمكنك إما وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، أو حذفها، أو إلغاء الاشتراك، عادةً ما يتم تضمين خيار إلغاء الاشتراك في أسفل الرسالة، مما يؤدي إلى فتح رابط في المتصفح يسألك عما إذا كنت تريد الاستمرار في الاشتراك، ومع ذلك، قد لا يحترم بعض المرسلين هذا الخيار، وقد لا يتضمنون خيار إلغاء الاشتراك على الإطلاق.

يحتوي Gmail لنظام التشغيل iOS على زر جديد لإلغاء الاشتراك

يوفر تطبيق Gmail لنظام التشغيل iOS الآن طريقة أسرع وأسهل لإلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني، بدلاً من النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الرسالة، يمكنك الآن النقر على زر إلغاء الاشتراك بجوار اسم المرسل مباشرةً.

كيفية إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني في Gmail لنظام التشغيل iOS

1. افتح البريد الإلكتروني الذي تريد إلغاء الاشتراك فيه.

2. اضغط على زر إلغاء الاشتراك.

3. سيسألك Gmail عما إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الواردة من “المرسل”.

4. اضغط على “موافق” لتأكيد الإجراء.

إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني في Gmail لنظام التشغيل iOS بنقرة واحدة

أخيرًا، يمكنك الآن إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في Gmail لنظام التشغيل iOS بنقرة واحدة فقط، ما عليك سوى فتح رسالة إلكترونية من المرسل الذي تريد إلغاء اشتراكك فيه، ثم النقر على زر “إلغاء الاشتراك” الموجود بجانب اسمه.

تتوفر هذه الميزة في أحدث إصدار من التطبيق، وهو 6.0.231127، إذا لم تتمكن من العثور على الزر، فتحقق من متجر التطبيقات لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح أم لا.

في الختام، يعد إضافة زر إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة إلى Gmail لنظام التشغيل iOS ميزة مهمة للمستخدمين، فهي تجعل من السهل والسريع إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، مما يساعد على تنظيم بريدك الوارد ومنع تراكم البريد الإلكتروني المزعج.