إعلان وظائف شركة مياه الشرب بمطروح – اكتوبر 2025 (مهندسين – كيمائيين – فنيين)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح عن حاجتها لبعض الوظائف (مهندس ميكانيكا وكهرباء – كيمائي – فنيين تحلية وتشغيل وصرف صحي – سباك – سائق) تحت رقم (1) لسنة 2025 .

واليكم تفاصيل الاعلان بالكامل

إعلان وظائف

إعلان رقم (1) لسنة 2025

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن حاجتها للتعاقد مع عمالة جديدة لشغل الوظائف التالية بمواقع الشركة المختلفة، وذلك كالتالي:

( الشروط العامة )

  • يخضع المتقدم لاشتراطات شغل الوظائف السالفـة الشروط العامة الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة والمعتمدة.
  • اجتياز اختبارات القبول التحريرية والشفوية والمهارات الفنية والمقابلة الشخصية.
  • أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا طبقًا لشهادة من الجهة الطبية المعتمدة.

وتشمل الشروط التالية:

  1. أن يكون المتقدم من أبناء محافظة مطروح أو مقيم بها إقامة دائمة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ الإعلان ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي.
  2. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور).
  3. لا يزيد سن المتقدم عن (35) سنة في 1/11/2025.
  4. إجادة استخدام الحاسب الآلي.
  5. أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب لكل وظيفة كما هو موضح بالجدول أدناه.
  6. الالتزام بتقديم شهادة قيد حديثة من مكتب العمل التابع له.
  7. الالتزام بتقديم فيش جنائي حديث.
  8. الالتزام بتقديم شهادة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات تفيد خلوه من تعاطي المخدرات.

مكان العمل

بكافة مواقع الشركة (بمدن ومراكز محافظة مطروح).

الوظائف المطلوبة

مالوظيفةالمؤهل الفنيالشروطمكان العمل
1مهندس كهرباءبكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء قوى)أن يكون المتقدم من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة. ويفضل أن يكون من خريجي كليات الهندسة الحكومية.العمل بنظام الورديات بالمواقع التابعة للشركة.
2مهندس ميكانيكابكالوريوس هندسة تخصص (قوى – إنتاج)ذات الشروط السابقة.العمل بنظام الورديات بالمواقع التابعة للشركة.
3كيميائيبكالوريوس علوم تخصص (كيمياء – ميكروبيولوجي)أن يكون المتقدم حديث التخرج ويفضل من لديه خبرة في مجال محطات مياه الشرب.محطات المياه والمعامل بالشركة.
4فني تشغيل وصيانة مياه أو صرف صحيدبلوم المدارس الصناعية نظام ثلاث أو خمس سنوات تخصص (ميكانيكا – كهرباء – أعمال صحية).الحصول على دبلوم مناسب طبقًا لتخصص الوظيفة.العمل بنظام الورديات بمحطات الشركة.
5سباكالحصول على شهادة مؤهل متوسط أو ما يعادله مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.مواقع العمل بالشركة.
6سائقالحصول على رخصة مهنية درجة أولى أو ثانية.مواقع العمل بالشركة.

( أسلوب التقديم )

يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني
🔗 https://mtwwc.com.eg

وذلك لمدة عشرة أيام اعتبارًا من تاريخ الإعلان في 15/10/2025 وحتى تاريخ 25/10/2025.

ولن يتم قبول الطلبات التي ترد باليد أو البريد.
ويتم استبعاد أي ملف لا تتوفر فيه الشروط السابقة من دخول الاختبارات.

 

( المستندات المطلوبة )

صورة ضوئية من كلٍّ من:

  1. المؤهل الدراسي.
  2. شهادة ميلاد كمبيوتر.
  3. بطاقة الرقم القومي.
  4. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور).
  5. صحيفة الحالة الجنائية (حديثة).
  6. الموقف من نقابة المهندسين (ساري) بالنسبة للمهندسين.
  7. شهادات الخبرة إن وجدت.

بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عند حضور الاختبار بالزي الرسمي.

