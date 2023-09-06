إعلان هام من “ريف السعودية” بشأن ارتفاع الحيازات الصغيرة المدعومة

هناك بعض التطورات الجديدة التي تخص الحيازات الزراعية المدعومة لهذا العام، التي أعلن عنها بشكل رسمي برنامج التنمية الزراعية “ريف السعودية” وقد أعلن الأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” أنه قد تم ارتفاع حجم الحيازات الصغيرة لتصل إلى أكثر من 31 ألف حيازة.

برنامج ريف السعودية المصدر: مصر اليوم

كما أوضح الأمين العام أنه قد زاد الإنتاج بشكل كبير في قطاع إنتاج وتسويق القهوة السعودية الذي قد وصل إلى 1009 أطنان لهذا العام، وأيضًا قد زاد حجم تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل الذي قد وصل إلى 3748 طنًا لهذا العام، بينما قد وصل إنتاج الفواكه إلى 90 ألف طن، وأيضًا قطاع زراعة المحاصيل البعلية قد بلغ قيمة الإنتاج فيها إلى 27 ألف طن.

ومن المعروف أن برنامج “ريف السعودية” يساعد ويهدف إلى توفير الكثير من الفرص للأسر المنتجة، فهو يعمل على رفع مستوى المعيشة الخاص بهم وزيادة الدخل لصغار المزارعين، وذلك من أجل المشاركة في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية.