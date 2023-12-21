تُعتبر إعلانات سناب شات من أكثر الأشكال الإعلانية طلبًا من الشركات ومُقدّمي المنتجات والعلامات التجارية، يُعزى هذا الطلب إلى شهرة تطبيق سناب شات الهائلة بين المستخدمين، حيث يُقدر أن نسبة المستخدمين تصل إلى 63% من مستخدمي السوشيال ميديا، إذا كنت ترغب في إنشاء إعلان فعّال على سناب شات، فمن الضروري أن تكون على دراية بمقاسات الإعلانات المتاحة، في هذا المقال، سنقدم لك نظرة شاملة على مقاسات إعلانات سناب شات.

إعلانات سناب شات: الدليل الشامل لمقاسات الإعلانات

كم مقاس اعلان سناب شات

عندما تقرر الإعلان على سناب شات، يجب أن تكون على دراية بالمواصفات المطلوبة للإعلانات، ومن بين هذه المواصفات:

الشعار: يجب أن يكون الشعار متناسقًا مع الارتفاع، أو يجب أن يتناسب مع العرض الكامل للشعار، يجب أن يكون الشعار أكبر بنسبة 50% من الارتفاع، ويجب أن يكون العرض 993 × 284 بكسل على خلفية شفافة وبصيغة png.

الصور: بالنسبة للصور، يجب أن يكون مقاس الإعلان على سناب شات 360 بكسل × 600 بكسل بجودة عالية وبصيغة png وبحجم لا يتجاوز 2 ميجا بايت، ويجب أن تحتسب المنطقة العازلة في الجزء العلوي من الصورة بحيث تكون 175 بكسل، وذلك لضمان عدم التعارض بين الشعار والصورة.

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أنواع الإعلانات على سناب شات

تتوفر العديد من الخيارات للإعلانات على سناب شات، والتي تتيح للمستخدمين الفرصة لزيادة عدد المتابعين أو الترويج للمنتجات والعلامات التجارية، الإعلانات على سناب شات سهلة الاستخدام وتوفر نتائج ملموسة ومضمونة، إليك بعض الأنواع الرئيسية:

إعلان الصورة أو الفيديو: هذا النوع من الإعلانات يمكن استخدامه لتحقيق العديد من الأهداف، كل ما عليك فعله هو إضافة مرفق، وبعد ذلك يمكن لمستخدمي سناب شات سحب الإعلان لأعلى لمشاهدة المحتوى.

إعلانات التشكيلة: هذا النوع من الإعلانات يعرض سلسلة من المنتجات في أربع لوحات قابلة للنقل، يتيح هذا النوع من الإعلانات لمستخدمي سناب شات القدرة على الشراء بسهولة.

إعلانات الستور: يمكن الوصول إلى مستخدمي سناب شات من خلال سلسلة من الإعلانات تتألف من ثلاثة إلى عشرين إعلانًا تحتوي على فيديو واحد أو صورة واحدة تعرض من خلال لوحة تحمل العلامة التجارية والتي تظهر في قسم “اكتشف” على سناب شات.

عدسات الواقع المعزز: هذا النوع من الإعلانات يوفر تجربة تفاعلية مع الواقع المعزز. العدسات هي واحدة من أقوى أنواع الإعلانات التي تتيح التواصل مع المستهلكين من خلال الواقع المعزز، حيث يمكن لمستخدمي سناب شات الاستمتاع والتفاعل وإرسالها إلى أصدقائهم.

الوصلة الإعلانية: هذا النوع من الإعلانات يتميز بأن طوله لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ، وتظهر ضمن المحتوى على منصة سناب شات، الوصلة الإعلانية لا تتخطى الست ثواني.

تصميم إعلان سناب شات

قبل أن تبدأ في تصميم إعلانك على سناب شات، هناك بعض الإرشادات التي يجب عليك مراعاتها، هذه الإرشادات ستساعدك في تحقيق أقصى استفادة من إعلانك وتحقيق أهدافك التسويقية، لنبدأ بالتفاصيل:

قبل البدء في تصميم إعلان سناب شات، من الضروري تحديد الهدف من الإعلان، سواء كنت تسوق لمنتج معين أو تحاول جذب المزيد من الزوار إلى موقعك، يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن ما تريد تحقيقه.

عند تصميم إعلان لسناب شات، يجب أن يكون الجمهور هو الأولوية، تذكر أن الجيل الأصغر هم الذين يستخدمون المنصة بشكل أكبر، لذا يجب أن يكون المحتوى موجهًا لهم.

استخدم المؤثرات البصرية بحكمة، كل ثانية في الإعلان مهمة، لذا استخدم الرسومات المدهشة والألوان الزاهية لجذب انتباه الجمهور.

الرسالة التسويقية يجب أن تكون واضحة، تجنب الفجوات الزمنية بين فهم الجمهور للإعلان وجذب انتباههم.

إذا كان الإعلان عبارة عن فيديو، فجعله قصيرًا وسريعًا، هذا سيجذب انتباه مستخدمي سناب شات ويزيد من فرص نجاح الإعلان.

اختر اللقطات عالية الجودة، هذا هو الأساس لتصميم الإعلان وهو العامل الأساسي في جذب الجمهور.

اعتمد المقاسات الصحيحة، تأكد من أن الفيديو والصورة تحتوي على الحجم الصحيح ونسبة الارتفاع والعرض المناسبة، الإعلانات ذات التنسيق السيء قد تكون صعبة الرؤية، لذا اعتمد المقاس الموصى به من قِبَل المنصة نفسها.

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لماذا يتم رفض إعلانك على سناب شات؟

تواجه بعض الأسباب التي قد تجعل سناب شات يرفض إعلانك، تتغير هذه السياسات من دولة إلى أخرى، وهي تشمل: