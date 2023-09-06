إصدار جواز سفر جديد ولأول مرة من خلال منصة أبشر الإلكترونية

تعتبر منصة أبشر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية الموجودة في المملكة، فهي تقدم العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين، كما أنها تشمل قطاعات حكومية متعددة، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هي خدمة إصدار جواز سفر جديد ولأول مرة للمواطن السعودي، وهي أحد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية، ويتم ذلك الأمر من خلال خطوات بسيطة.

يد تحمل جواز سفر سعودي_ مصدر الصورة: موقع: موسوعة الشامل

كيفية الحصول على جواز سفر إلكترونيًا

توفر منصة أبشر خدمة إصدار جواز سفر جديد من خلال خطوات بسيطة وهي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية .

قم بتسجيل الدخول في المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستظهر أمامك قائمة اختر منها أيقونة المواطنين.

ومن خلال الخدمات الإلكترونية اختر خدمات الجوازات.

ثم قم بتقديم الطلب.

بعد الانتهاء من عملية التقديم ستصلك رسالة برقم المعاملة لتتمكن من خلالها من متابعة طلبك.

شروط إصدار جواز سفر جديد

وضعت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في إصدار جواز سفر جديد، وهي:

أن يكون المتقدم للاستفادة من هذه الخدمة مواطن سعودي الجنسية.

ألا يكون لدى المتقدم جواز سفر سابق.

يمكن للأعزب البالغ ورب الأسرة الاستفادة من هذه الخدمة.

أن يقل عمر التابع عن 21 عامًا.

أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جنائية.

ألا يكون لديه أي مخالفات مرورية.

سداد جميع الرسوم المستحقة للحصول على الخدمة، وقيمتها 300 ريال سعودي، كما يتم سدادها بطريقة إلكترونية من خلال منصة أبشر.

مميزات الخدمة الإلكترونية

توفر خدمة إصدار جواز سفر جديد من خلال أبشر العديد من المزايا للمواطنين، ومن بين هذه المزايا:

توفير الوقت والجهد على المواطنين حيث يمكن إصدار الجواز السفر من خلال المنزل أو المكتب دون الحاجة إلى التوجه إلى المديرية العامة للجوازات.

سرعة الحصول على الخدمة، حيث يتم إصدار الجواز خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم عليه.

سهولة الإجراءات المطلوبة، حيث يمكن إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

يمكن استلام جواز السفر الجديد من منصة أبشر في خلال ثلاثة أيام من موعد التقديم على الخدمة، ويصل للمواطن رسالة على البريد الإلكتروني تخبره بأن جواز السفر أصبح جاهزًا للاستلام.

وتعتبر خدمة إصدار جواز سفر جديد من خلال أبشر هي إحدى الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث توفر لهم الوقت والجهد كما تسهل عليهم الإجراءات.