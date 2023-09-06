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“إدارة تعليم الرياض” تُعلن عن موعد طرح مكافأة طلاب المدارس لعام 1445

شذى علي

أطلقت وزارة التعليم السعودية برنامج نظام المكافأة؛ من أجل تقديم الدعم المالي للطلاب بشكل شهري، وذلك لفئات محددة منهم ووفقًا لمعايير معينة؛ حتى يتم توفير المساعدة اللازمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية على أكمل ما يكون، على أن يتم صرفها خلال موعد محدد يتم الكشف عنه من جانب الإدارات التعليمية بالمحافظات السعودية.

موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس 1445

موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس 1445

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تاريخ صرف إعانة الطلاب

إدارة تعليم الرياض كشفت مؤخرًا عن الموعد المُحدد؛ لصرف إعانة الطلاب الشهرية لهذا العام الدراسي 1445 / 2023.

فقد أعلنت أنه من المقرر إيداع المبلغ المستحق في حسابات طلبة المدارس، بدايةً من يوم الأحد الموافق 31 من شهر أكتوبر 2023.

بالإضافة إلى أنه من المقرر قيام كل إدارة تعليمية بالكشف عن موعد صرف المكافأة، وإعلان ذلك من خلال وسائل الإعلام الرسمية السعودية؛ حتى يتسنى للطلاب المسجلين في نظام المكافأة معرفة الموعد.

- صورة 1 - "إدارة تعليم الرياض" تُعلن عن موعد طرح مكافأة طلاب المدارس لعام 1445

رابط الاستعلام عن المكافأة برقم الهوية 

تم إتاحة رابط الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية عبر شبكة الإنترنت؛ حتى يتسنى لهم التعرف على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بها.

وذلك عن طريق الولوج إلى رابط منصة نور التعليمية، والدخول إلى قسم “خدمات الإعانات والمكافأت”، ومتابعة الخطوات لحين ظهور صفحة توضح كافة التفاصيل عنها، مثل أحقية الطالب في الحصول عليها، وموعد استحقاقها.

- صورة 2 - "إدارة تعليم الرياض" تُعلن عن موعد طرح مكافأة طلاب المدارس لعام 1445

كم تبلغ إعانة الطلاب الشهرية؟

وفي إطار حديثنا عن إعانات الطلاب بالمملكة العربية السعودية، نُشير إلى القيمة المالية الخاصة بها، والتي تم تحديدها من جانب وزارة التعليم السعودي.

فقد أوضحت أنها تبدأ من 150 ريالًا سعوديًا في الشهر، وفي بعض الحالات تصل إلى 300 ريال سعودي في الشهر.

وقد تم تخصيص تلك المكافأة لفئة مُحددة من الطلاب، ممن تنطبق عليهم الشروط المُحددة من جانب كل إدارة تعليمية، وذلك بدايةً من طلاب الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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