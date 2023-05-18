إجمالي التبرعات التي قدمتها الحملة السعودية لإغاثة السودان

انطلقت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني نتيجة لما يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية خاصة هذه الأيام فقد عم اليوم خبر بتعطيل البنوك ووقف الأرصدة، والحملة مقرها المملكة العربية السعودية وبتمويل من الحكومة السعودية والتبرعات الخاصة تقدم الحملة الدعم المالي واللوجستي للحكومة السودانية والجيش وكذلك للشعب السوداني.

مركز الملك سلمان للاغاثة

صرحت جريدة سبق الالكترونية عبر حسابها على تويتر وذكرت منصة ساهم أنه قد ‏بلغ إجمالي التبرعات التي ضمنتها الحملة الشعبية السعودية من أجل إغاثة الشعب السوداني الشقيق 17 مليون.

استطاعت الحملة السعودية تقديم المساعدات للسودان بوسائل متنوعة، وأسست الحملة صندوقًا لتقديم المساعدة المالية للاجئين السودانيين، وكذلك لدعم عمل المنظمات الإغاثية العاملة في السودان، كما أرسلت الحملة فرقًا من الكوادر الطبية إلى السودان لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من الأزمة.

تم الإشادة بالحملة السعودية لاستجابتها الفعالة والمنسقة للأزمة في السودان، وتمكنت الحملة من تقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها للاجئين السودانيين والمتضررين من الأزمة، أثبتت الحملة قدرة الحكومة السعودية على تقديم مساعدة فعالة في وقت الحاجة.

مساهمات خادم الحرمين الشريفين للسودان

منذ بدأت الحملة السعودية لإغاثة السودان، تبرعت المملكة العربية السعودية بأكثر من مليار دولار كمساعدات، مما جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات للسودان.

بذل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قصارى جهده حيث ساعدت الحملة السعودية لإغاثة السودان في تمويل جهود الإغاثة في السودان، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والإمدادات الطبية، كما قدمت الحملة أموالاً لبناء مدارس ومستشفيات بالإضافة إلى ذلك ساعدت الحملة في تمويل تدريب الأطباء والممرضات السودانيين.