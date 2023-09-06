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متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 2023

نجوى جابر

تزامنًا مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 93 لعام 2023 بدأ البحث من قبل الكثيرين حول موعد الإجازة لمختلف القطاعات حول المملكة، حيث تم اعتمادها كعطلة رسمية للموظفين في القطاع العام والخاص وللمدارس أيضًا وهي إجازة مدفوعة الأجر حيث تحتفل السعودية بذكرى توحيد البلاد كل عام، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

- صورة 3 - متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 2023

متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص

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اليوم الوطني السعودي 93

يتساءل الكثيرين عن كم يوم إجازة اليوم الوطني بالنسبة للقطاع الخاص لكي يتعرفون عليها، لذا ستبدأ يوم السبت الموافق 23 سبتمبر لعام 2023 ولكن تم التنويه على أنه سيتم تعويض الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص بالإجازة في حال مُصادفتها لعطلة رسمية سواء قبلها بيوم أو بعدها لذا ستكون العطلة يوم الأحد الموافق 24 ولكن بتزامنها مع إجازة نهاية الأسبوع فستبدأ الإجازة من نهاية دوام الخميس وحتى الأحد.

- صورة 1 - متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 2023

- صورة 2 - متى إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 2023

متى العودة للدوام

وفقًا لما حددته الجهة المسؤولة أن الموظفين سيعودون للدوام مرة أخرى بعد الإنتهاء من إجازة اليوم الوطني يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر لعام 2023 لاستكمال عملهم بشكل يومي عقب الاستمتاع بجميع مظاهر الاحتفال الخاصة بذكرى يوم توحيد البلاد مع ذويهم.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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