أهم خطوات تجديد البطاقة المدنية للوافدين في الكويت 2023

يوجد العديد من الخطوات الهامة تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت والتي تم إتاحتها من خلال الهيئة العامة لكل المعلومات المدنية داخل الكويت من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على مجموعة من التفاصيل التي تتعلق بخطوات تجديد البطاقة المدنية بصورة أون لاين مع العمل على تغيير الصورة، وما هي أهم الخطوات والشروط المتبعة عند العمل على تنفيذ ذلك الإجراء.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت

خطوات تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت





يمكنك الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت من خلال القيام بالانتقال إلى رابط تجديد البطاقة المدنية لدولة الكويت عن طريق هذا الرابط المباشر، والذي يتيح لك إمكانية تجديد تلك البطاقة المدنية.

لقد أتاحت الهيئة العامة لكل المعلومات المدنية في الكويت لكل المواطنين الكويتيين إمكانية القيام بتجديد بطاقاتهم المدنية وذلك عند رغبتهم في القيام بتغيير الصورة الشخصية الخاصة بهم والتي تكون متواجدة في إطار مجموعة مجموعة من الإجراءات والخطوات، وهي التي تكون كالتالي:

خطوات تغيير صورة البطاقة المدنية أونلاين

يتم العمل على تغيير الصورة الخاصة بالبطاقة المدنية للفرد في الكويت من خلال النقاط التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الخاص بالهيئة العامة لكل المعلومات المدنية من خلال الرابط e.gov.kw بصورة مباشرة.

الضغط على زر قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر على زر تحديق صورة شخص كويتي.

إدخال كل البيانات التي تكون مطلوبة منك داخل الحقول المخصصة، وهي التي تتضمن

الرقم المدني الرقم المسلسل. رقم الجوال الخاص بك.

الضغط على المربع الذي يوجد به التالي.

إدخال الرمز الخاص بالتحقق وهو الذي يتم إرساله في رسالة نصية إلى الهاتف الجوال، الذي قم بإدخال رقمه.

اختيار فصيلة الدم من خلال القائمة المنسدلة.

رفع كل المستندات التي تكون مطلوب تغيير الصورة، وهي التي تحتوي على:

وثيقة إثبات رسمي أنها سارية المفعول سواء كانت أوراق الجنسية أو رخصة القيادة أو الجنسية. صورة شخصية تكون واضحة وحديثة وأيضاً مطابقة لكل المواصفات.

الضغط على زر الحفظ.

ما هي خطوات تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت من بعد تغيير الصورة





يمكن للمواطن الكويتي العمل على تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت من بعد تغيير الصورة عن طريق القيام بإتباع كل الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الخاص بتجديد البطاقة المدنية داخل الكويت مع العمل على تغيير الصورة من خلال الضغط المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية في الكويت .

أدخل الرقم المدني الخاص بالكويتي في المربع المخصص لذلك

الضغط على المربع الخاص بالاستعلام.

القيام بالإطلاع على الرسالة التي سوف يظهرها لك النظام، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة اضغط هنا لتقوم بدفع الرسوم.

الاطلاع على القيمة الخاصة برسوم تجديد البطاقة والتي تبلغ 5.25 دينار كويتي، ومن ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالدفع.

إدخال كل المعلومات الخاصة ببطاقة الدفع، والتي تحتوى على كل البيانات التالية:

اسم البنك. رقم بطاقة الخاصة بالصراف الآلي. تاريخ الانتهاء من مدة سريان تلك البطاقة. رمز البطاقة السري.

الضغط على أيقونة إرسال.

استقبل رسالة من النظام تفيد بأن العملية قد نجحت.

طباعة إيصال الخاصة بالدفع من خلال الضغط على المربع الخاصة بالطباعة والقيام بالاحتفاظ به والعمل على استخدامه عند الحاجة.

ومن خلال هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت، وكل ما يدور من حولها.