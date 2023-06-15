أهم خدمات محفظة stc pay وأبرز مميزاتها تعرف عليها

تعتبر محفظة stc أشهر المحافظ الإلكترونية داخل المملكة والتي يسرت الكثير من طرق الدفع لمستخدميها مع توفير عنصر الأمان والسرعة في السداد عبر الهاتف في أي وقت وأي مكان، كما وفرت شركة stc لعملائها العديد من المميزات في تلك المحفظة وهي ما سنتعرف عليها خلال المقال التالي.

ما هي أهم المعاملات المالية التي توفرها المحفظة؟

توفر محفظة stc إمكانية إتمام العديد من المعاملات المالية والتي تتمثل فيما يلي:

سداد قيمة المشتريات داخل مختلف المحال التجارية والمولات وغيرها.

التحويلات الدولية حيث يمكن استخدامها في التحويل إلى وكلاء ويسترن يونيون البالغ عددهم حوالي 525.000 وكيل حول العالم.

تحويل الأموال إلى جهات اتصال الهاتف.

تحويل الأموال إلى حسابات البنوك المحلية.

إمكانية استخدامها في سداد فواتير stc وشحن خطوط الهاتف أيضاً.

سحب الأموال عبر الهاتف من مختلف ماكينات الصراف الآلي.

ما هي الفوائد التي تقدمها لك محفظة stc؟

تضمن لك المحفظة إمكانية الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تتمثل فيما يلي: