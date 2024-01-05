أهم الوظائف المطلوبة في ألمانيا 2024…فرص عمل متاحة في هذه التخصصات

تعتبر ألمانيا من أكثر البلاد شهرة من حيث الاقتصاد حيث تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد حول العالم إلى جانب الثقافة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل المميزة، لهذا يتساءل الكثير عن كيفية الحصول على فرصة عمل في ألمانيا، كما أنها توفر هذه الفرص لكافة الخبرات سواء كنت أكاديمي أو عامل أو شخص لازال في طور تطوير المهارات والخبرات فإن ألمانيا تقدم العديد من الاحتمالات.

الصورة من موقع صناع المال

شروط العمل في ألمانيا

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فرصة العمل في ألمانيا، كما أن العمل بها ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وظائف تحتاج إلى تدريب ومؤهل عالي والثاني لا يحتاج إلى مؤهل وسنذكر أمثلة لتلك الأنواع، كما سنذكر شروطهم ومنها:

يشترط الحصول على فيزا من أجل العمل في ألمانيا وللفيزا نوعين وهما فيزا البحث عن عمل والثانية فيزا عمل، والفرق بينهما هو وجود عقد العمل أو عدم وجود عقد عمل وأنت خارج ألمانيا.

يستلزم إصدار الفيزا من قبل ألمانيا من خلال السفارات أو القنصليات في الخارج، والتي توفر للأجانب إذن للعمل فيها.

ومن أهم المميزات التي تمتاز بها ألمانيا هي قوانين العمل القوية ونظام الرعاية الاجتماعية، كما تضع العديد من القوانين التي تضمن للعمال الأجور مما يوفر توازنًا بين العمل والحياة.

بعض المهن المطلوبة في ألمانيا

هناك الكثير من المهن المطلوبة في ألمانيا في العديد من التخصصات ومنها ” متخصصين علوم بيانات، أخصائيين صحة عقلية، مدير خدمات صحية، مندوبين مبيعات، في مجال الهندسة الكهربائية، في مجال الهندسة الهيكلية، بجانب مجال إدارة الأعمال، متخصصين في مجال التسويق، في مجال صناعة المحتوى الرقمي التعليمي، وظائف هندسة السيارات، متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مهندسين معماريين، مهندسين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، المبرمجين، مهندسين مدنيين، مهندسين الإلكترونيات، الهندسة الميكانيكية، أخصائي تخاطب، الممرضات، مطورين برمجيات، أطباء”.