أهم المعلومات عن مستشفى الحرس الوطني الرياض والأقسام والتخصصات الطبية التي يضمها

يعدّ مستشفى الحرس الوطني الرياض من أهم وأشهر المستشفيات في السُّعُودية حيث يحتوي على العديد من الأقسام ويقدم رعاية صحية وطبية عالية الجودة، وسنتحدث عن أهم هذه الأقسام في الفقرات التالية.

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أهم المعلومات عن مستشفى الحرس الوطني الرياض

من الجدير بالذكر أن هذا المستشفى يُسمى أيضًا مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني، وهو صرح حكومي وطني كبير يقع في محافظة الرياض على طريق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وتم افتتاح هذا الصرح عام 1982م.

بدأت العمل واستقبال المرضى في مايو 1983م، ويعدّ هذه المنشأة متخصصة في تقديم كافة خِدْمَات الرعاية الصحية عالية الجودة على كافة المستويات، بدءًا من الرعاية الأولية حتى الرعاية المتخصصة، وذلك بواسطة نظام أهلية طبية خاص لجميع موظفي الحرس الوطني السعودي.

ويضم المستشفى إلى جانب الموظفين المدنيين وعائلاتهم ما يقارب 1,973 سريرًا مجهزًا لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى طاقم مؤهل وذو خبرة يتكون من 2,451 طبيبًا، و5,282 إداريًا وأخصائيًا في الدعم، وحوالي 8,584 متخصصًا في المجال الصحي والطبي المساند.

أهم أقسام المستشفى

يحتوي هذا المستشفى على العديد من الأقسام الطبية المتخصصة، أهمها سنذكرها في النقاط التالية:

قسم علوم الكبد ومركز زراعة الأعضاء

مركز الملك عبد العزيز لطب وجراحة القلب

قسم أمراض النساء والتوليد

قسم الطب الباطني

قسم المختبرات وعلم الأمراض

قسم التصوير الطبي

طب وجراحة العيون

قسم العناية المركزة

قسم الصحة النفسية

قسم الجراحة العامة

قسم طب الطوارئ

قسم طب الأسنان

قسم جراحة العظام

قسم إدارة التخدير

قسم الأورام

أهم الخِدْمَات التخصصية التي يقدمها المستشفى

يقدم هذا المستشفى العديد من الخِدْمَات التخصصية، وسنذكر أهم هذه الخِدْمَات في النقاط التالية:

علم نفس الطفل والمراهق والعلوم السلوكية

أمراض الدَّم والأورام لدى الأطفال

العناية المركزة لحديثي الولادة

علم الوراثة والطب الدقيق

علم الأمراض والمختبر

الصحة النفسية للبالغين

طب الطوارئ للأطفال

اختصاصي أطفال

التصوير الطبي

جراحة الأطفال

تخدير الأطفال

خدمة الرعاية المنزلية التي تقدمها المستشفى

ومن الجدير بالذكر أن هذا المستشفى يقدم خدمة مميزة وهي خدمة الرعاية المنزلية، ويقدم هذا القسم مجموعة من الخِدْمَات منها:

خِدْمَات العلاج التنفسي

خِدْمَات العلاج عن طريق الوريد

برنامَج التغذية الوريدية

خِدْمَات التغذية السريرية

خِدْمَات العلاج الوظيفي

الخدمة الاجتماعية والنفسية

متابعة سيولة الدَّم

الرعاية التلطيفية

العناية بالجروح

التمريض العام

الطبابة العامة

أرقام الاتصال بالمستشفى

هناك العديد من الطرق والأرقام للتواصل مع هذا المستشفي وسنذكرها:

رَقْم الهاتف العام: +966 11 8011111.

رَقْم قسم مواعيد المرضى: 8010077.

رَقْم قسم علاقات المرضى: 8010299.

رَقْم قسم الأشعة: 12991/12992.

رَقْم قسم المختبر: 18663/18664.

رَقْم قسم الصيدلة: 8018740.

رَقْم قسم الإسعاف من خارج المستشفى: 8019989 / 8019924.

رَقْم قسم الإسعاف من داخل المستشفى: 19989/19924.

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم معلومات هامة عن مستشفى الحرس الوطني الرياض أحد الوجهات الطبية الرائدة في المملكة العربية السُّعُودية، وعن أهم أقسام هذا المستشفى والخدمات التي يقدمها.