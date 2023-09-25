أهلية الدورة 22.. موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر ورابط الاستعلام عبر sbis.hrsd.gov.sa

يترقب عدد كبير من المواطنين في المملكة صدور أهلية الضمان المطور، حيث يتم الإعلان عن الأهلية للدورة رقم 22 شهر سبتمبر خلال الأسبوع الجاري، إذ تتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل شهري للتأكد من توافق شروط القبول في الضمان على المستفيد، وفي حالة مخالفة أي من الشروط ستجد أنه تم رفض حالة الأهلية، أو ستجد أنه تم قبولك في حالة عدم وجود أي مشكلة، وعند صدور الأهلية الاستعلام عنها من خلال منصة الدعم والحماية أو الاستعلام عنها من خلال البطاقة الرقمية للضمان.

المصدر: منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa

يتم إعلان أهلية الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر، حيث يتم إصدار الأهلية كل شهر في اليوم 27 من الشهر الميلادي، على أن يتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر، وعند مراجعة حالة الأهلية في حالة لم يتم قبولك أو وجدت رفض راجع السبب جيد، في أوقات كثيرة يكون السبب الرئيسي للرفض تسجيل تابع تخطى 25 عاما مع أسرته أو يكون عدم توافق بيانات العقد مع العنوان الوطني، حيث يجب أن يتفق عنوانك في عقد الإيجار مع العنوان الوطني، ويمكنك تسوية ذلك عن طريق سبل، ويكون الاستعلام عن الأهلية باتباع التالي:

اضغط على رابط منصة الدعم والحماية.

سجل الدخول للمنصة.

راجع بيانات حالة الأهلية.

في حالة الرفض راجع سبب الرفض.

يستهدف الضمان الاجتماعي الفئات الأشد احتياجا في المملكة بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط تنطبق عليها، كما تتم إتاحة التسجيل لجميع الفئات وتحدد وزارة الموارد البشرية شرطا أساسيا للتقديم أن يكون المواطن أو المواطن سعودي الجنسية بالإضافة أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي وذلك من أجل القبول، وتكون قيمة الحد الأدنى للضمان هي بقيمة 1100 ريال للفرد الواحد، وبزيادة عدد أفراد الأسرة تزيد قيمة المعاش.