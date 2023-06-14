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أنجز وأجّز.. حملة جديدة من أبشر تستهدف المواطنين بشأن إصدار جوازات السفر

إيمان علي

أعلنت منصة “أبشر” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وبالتعاون مع المديرية العامة للجوازات عن إطلاق حملة تحت عنوان “أنجز وأجّز”، لتوعية للمواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات السفر في أسرع وقت قبل الإجازة، وذلك يكون عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” التي تقوم المنصة بعملية الإصدار والتجديد مع إمكانية إيصال الجوازات الإلكترونية عبر الناقلات البريدية إلى العناوين الوطنية المسجلة على المنصة.

- صورة 2 - أنجز وأجّز | الجواز الإلكتروني | منصة أبشر

تسديد رسوم الجواز

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وقد نشرت منصة أبشر عبر موقعها الرسمي “تويتر” أن رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر يمكن سدادها بكل سهولة من خلال قنوات الدفع البنكية على المنصة:

  • تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
  • من قائمة الخدمات اختيار خدمة “الدفع الحكومية”.
  • ثم اضغط على دفع الرسوم الجديدة.
  • حدد قسم الجوازات في تفاصيل السداد.
  • اختر الخدمة المطلوبة تنفيذه (إصدار جوازات سفر، تجديد جوازات السفر).
  • حدد المستفيد ومدة جواز السفر.
  • حدد طريقة الدفع الذي ترغب بها من بين الخيارات الموجودة.
  • إذا كان هناك أي مخالفات مرورية عليك دفعها عبر قنوات البنوك المحلية.
أنجز وأجّز.. حملة جديدة من أبشر تستهدف المواطنين بشأن إصدار جوازات السفر
أنجز وأجّز.. حملة جديدة من أبشر تستهدف المواطنين بشأن إصدار جوازات السفر

الجواز الإلكتروني

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات تتيح للمواطنين إمكانية إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونية مصممة بأعلى معايير جوازات السفر في جميع أنحاء العالم، وذلك الشرائح الإلكترونية تحتوي على تحسين مستوى حماية البيانات وصورة شخصية لمالك جواز السفر، إلى جانب إمكانية المصادقة عليها وقراءتها تلقائيًا عبر منافذ الدخول الدولية والبوابات الذكية حول العالم.

- صورة 1 - أنجز وأجّز | الجواز الإلكتروني | منصة أبشر

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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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