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“أمانة جدة” تكشف رسميًا عن موعد صرف تعويضات هدد جدة لعام 1445

شذى علي

خلال الأيام الأخيرة، كشفت أمانة محافظة جدة عن موعد صرف تعويضات هدد جدة لعام 1445، وذلك ضمن برنامج إزالة العشوائيات الذي يُعد بمثابة خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، ويُعد من أهم تلك الأهداف تحسين جودة حياة المواطنين بالمدن السعودية.

تعويضات هدد جدة

تعويضات هدد جدة

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برنامج إزالة العشوائيات في مدينة جدة 

في إطار الحديث عن إعلان أمانة جدة عن موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445، نوضح أن الهدف من إطلاق برنامج إزالة العشوائيات، هو السعي نحو الارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وتحسين المظهر الخارجي للمدينة بما يليق بالمُقيمين بها.

ويأتي ذلك ضمن خطة موضوعة من جانب السلطات السعودية، خاصة بتنظيم المنشآت والمباني الغير مرخصة والغير قانونية.

لذا تم الحرص من جانب أمانة جدة على توفير تعويضات مالية لأصحاب تلك العشوائيات المقرر إزالتها، ضمن خطة البرنامج.

هذا وقد تم الكشف أخيرًا عن موعد صرف تلك التعويضات وذلك في العام القادم.

حيث إنه من المقرر استئناف إجراءات صرفها في يوم الأحد الموافق بالتقويم الهجري 1 رمضان 1445هـ، الموافق بالتقويم الميلادي يوم 11 أبريل 2024م.

وذلك بشرط توافر مجموعة من الأوراق الرسمية، التي تؤكد أحقية الحصول على التعويضات.

- صورة 1 - "أمانة جدة" تكشف رسميًا عن موعد صرف تعويضات هدد جدة لعام 1445

رابط التسجيل في البرنامج 

حتى يتم الاستفادة من صرف التعويضات لجميع المتضررين من الإزالة، لا بد من التسجيل في البرنامج عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

حيث إنه من خلال هذا التسجيل يتم إدخال البيانات اللازمة عن تلك الممتلكات؛ من أجل الحصول فيما بعد على التعويضات المستحقة.

على أن يتم إرفاق كافة الأوراق الرسمية التي تُثبت صحة الملكية والبيانات المُدخلة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الجهود المبذولة، تأتي بالتعاون المشترك بين كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك، بما في ذلك أصحاب العشوائيات؛ لضمان نجاح البرنامج بدون مشاكل قانونية.

- صورة 2 - "أمانة جدة" تكشف رسميًا عن موعد صرف تعويضات هدد جدة لعام 1445

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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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