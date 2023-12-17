أمانة الطائف تحث ملاك المباني على استخراج “شهادة الامتثال”

دعت أمانة الطائف ملاك المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع الرئيسية والتجارية في المحافظة، إلى سرعة استيفاء المتطلبات النظامية والاشتراطات البلدية الواردة في دليل “امتثال المباني”، وذلك قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة في الـ 18 من شهر فبراير 2024.

جودة المشهد الحضري

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتعزيز الإيجابيات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.

وأشارت إلى أن استخراج شهادة الامتثال يتطلب مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وذلك بهدف ضمان التزام ملاك المباني بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني.

#أمانة_الطائف | جولات رقابية بلدية شرق الطائف الفرعية تنفذ حملة ميدانية لرصد مخالفات امتثال المباني والتوعية بأهمية إصدار شهادة الامتثال خلال المهلة المحددة ، تعزيزاً لجهود تحسين المشهد الحضري pic.twitter.com/Us9naXyZmi — أمانة الطائف (@tc_gov) December 12, 2023

استيفاء المتطلبات النظامية

وأكدت الأمانة أن استيفاء المتطلبات النظامية والاشتراطات البلدية الخاصة بشهادة الامتثال سيسهم في تحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها.