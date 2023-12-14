أماكن ترفيه بالرياض للعوائل

يوجد الكثير من أماكن الترفيه بالرياض للعوائل حيث تعدّ هذه المدينة من أكثر المدن السياحية في المملكة العربية السُّعُودية حيث تضم العديد من الأماكن والمعالم السياحية سواء الدينية أو المعالم المخصصة للعائلات والشباب، وفي هذا المقال سنقدم لكم دليل أشهر الأماكن الترفيهية في الرياض للعائلات تابعنا.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها سوبر مامي Super Mamy لأماكن ترفيه بالرياض للعوائل وتم التعديل عليها

مدينة الرياض وجهة السياحة والترفيه

تسعى مدينة الرياض دائمًا إلى تطوير الأماكن السياحية وأصبحت من أهم وأشهر مدن المملكة من حيث القطاع السياحي، عند زيارتك لمدينة الرياض ستجد العديد من المعالم التي تميز مدينة الرياض.

مثل برج المملكة الذي يمكنك بواسطة رؤية أبعد نقطة في المدينة وبرج الفيصلية والعديد من المساحات الخضراء والحدائق تشبه حديقة الحيوان بأجواء مفعمة بالحيوية والبهجة.

حديقة الحيوان بالرياض

تعدّ حديقة الحيوانات بالرياض من أكثر أماكن الترفيه بالرياض للعوائل حيث توفر أجواء مليئة بالمرح والبهجة والاستمتاع برؤية الحيوانات عن قرب من خلف الأسوار.

وتتميز الحديقة بالمساحات الخضراء الشاسعة التي توفر مناظر خلابة، كما يوجد بها العديد من الحيوانات المتنوعة التي يصل عددها إلى حوالي 1500 حيوان، فضلًا على ذلك يوجد بها بعض المطاعم والمَحَالّ التجارية.

مدينة ملاهي ستار سيتي بالرياض

يعد من أكبر الأماكن الترفيهية في مدينة الرياض وهو مناسب جدًا للعائلات حيث يستهدف جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال الصغار.

ولذلك هناك مدينة ملاهي كاندي تاون الشهيرة التي توفر مساحة للأطفال الصغار ليستمتعوا باللعب، أما محبو المغامرة فيمكنهم ركوب القوارب في نهر وادي الباري للاستمتاع بمشاهدة نماذج أدفنتشر لاند.

بالإضافة إلى وجود مجموعة من المطاعم والمَحَالّ التجارية الشهيرة، كما توفر مدينة الملاهي مساحات خضراء للاستمتاع بالمناظر الخلابة والبيئة الطبيعية، يبدأ العمل في مدينة ملاهي ستار سيتي من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة في المساء.

حديقة الملاهي المائية حديقة سبلاش المائية

من أمتع أماكن الترفيه بالرياض للعوائل هي مدينة الملاهي المائية، وتضم مجموعة من الأنشطة الحيوية والعديد من الألعاب المائية المثيرة مثل البحيرات والشلالات الاصطناعية بالإضافة إلى الألعاب الكهربائية والإلكترونية مثل السيارات المتصادمة والأراجيح والأفعوانيات.

في الختام قدمنا لكم دليل أبرز أماكن الترفيه بالرياض للعوائل التي يقصدها الكثير من الزوار، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة.