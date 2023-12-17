أماكن ترفيه بالرياض للاطفال

من أكثر ما يبحث عنه الآباء هي الأماكن الترفيهية للأطفال الآمنة التي تحتوي على العديد من وسائل الترفيه الذي تُسعد الأطفال، مثل الملاهي والحدائق والملاهي وأماكن الألعاب لتنمية المهارات، وفي هذا المقال سنتعرف على الأماكن الترفيهية في الرياض للأطفال.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها أدفينتورا . Adventura لأماكن ترفيه بالرياض للاطفال وتم التعديل عليها

ملاهي أدفينتورا الرياض

يوجد في مدينة ملاهي أدفينتورا للأطفال بالرياض العديد من الألعاب التي تناسب الأطفال الصغار، خاصة ما دون سن السادسة من العمر.

يقدم ألعاباً حركية وإلكترونية ترفيهية تساعد الأطفال على التفاعل والاستمتاع، تهتم إدارة الملاهي بصحة الأطفال وتجنب التزاحم في المكان، لذلك يمكن للزوار حجز زيارتهم بواسطة الموقع الرسمي للملاهي.

مدينة عالم جمولي في الرياض

تتميز مدينة ملاهي عالم جمولي بكونها من أفضل الملاهي المخصصة للأطفال، وأكثر ما يميزها أنها مخصص للأطفال فقط من سن 4 إلى 12 سنة.

فضلًا على ذلك، يقدم عالم جمولي تجرِبة فريدة تجمع بين التعليم والترفيه، حيث تتاح للأطفال فرصة لعب أدوار المهن المستقبلية.

تم اختيار اللعبة المهنية بشكل واقعي، حيث ينضم الأطفال إلى مجموعات تعكس مهن الكبار، كما تضم مسرحًا واسعًا يتسع لـ 800 مَقْعَد، حيث تقدم احتفالات وعروض خاصة للأطفال مع تجارِب ترفيهية وتعليمية ممتعة.

ملعب كرة قدم صحاري مول

الملعب مخصص للأطفال فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، وهو مكان آمن للأطفال حيث تتاح لهم فرصة اللعب مدة 15 دقيقة.

ويستمتع الأطفال بتجربة كرة قدم حقيقية، حيث لديهم حكم ومعلقين وفريق قوي من خلفيات مختلفة، كما يتميز المكان بوجود جلسة صغيرة داخل، تحتوي على مجسم كرة قدم رائع المظهر.

روائع المكتبات مول العزيزية

هي عالم يجمع بين التعليم والترفيه والتسلية للأطفال، ويقدم تجارِب تعليمية فريدة وممتعة، يمكن للأطفال الاستمتاع بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألعاب التي تعكس اهتماماتهم الشخصية.

كما تقدم المكتبة أنشطة مخصصة للفنون ومكانًا مخصصًا لصناعة المصنوعات اليدوية والصابون، كما يوجد غرف لممارسة الأنشطة الرياضية ومناطق للعب بالرمال، ويمكنك مراقبة الأطفال بواسطة الأبواب الزجاجية.

وفي الختام نكون قدمنا لكم أبرز الأماكن الترفيهية في الرياض للأطفال التي تجعل طفلك يستمتع بتجربة ترفيهية فريدة ومميزة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة.