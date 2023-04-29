“ألحق سجل الآن” هنا رابط تقديم وظائف القوات الخاصة نساء 1444 “جندي” وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، عن فتح رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للنساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتسجيل على والوظائف العسكرية المتوفرة بإدارات ووحدات القوات الميدانية برتبة “جندي”، وحددت الإدارة الشروط العامة للتقديم يأتي هذا في ظل عمل الوزارة على أستقطاب العناصر المتميزة من النساء للعمل بها، وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن وظائف وزارة الدفاع الجديدة 1444 على رتب من جندي حتى رقيب للجنسين “التجنيد الموحد” وفيما يلي التفاصيل للوظائف العسكرية الجديدة.

شددت الإدارة على الراغبات في التقديم الإلكتروني التأكد من دقة البيانات المسجلة، وكذالك المستندات التي يتم رفعها على الموقع يشترط أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية وصحيحة، وأن تتطابق البيانات مع بيانات الجهات ذات الشأن حتى لا يتم أستبعاد الطلب، وقالت أن التقديم إلكتروني من خلال موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية، وفيما يلي طريقة التسجيل والشروط المطلوبة وموعد بدأ وغلق التسجيل.

طريقة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة للنساء 1444

الدخول على موقع أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول.

من الصفحة الرئيسية أنقر على الوظائف المتاحة الآن.

حدد وظائف قوات الأمن الخاصة نساء,

سجل بيانات استمارة التقديم الإلكترونية بصورة صحيحة ودقيقة ثم أكد البيانات.

أرفع المستندات الطلوبة ثم أضغط على الموافقة على الشروط العامة والاحكام والتعهد بصحة البيانات.

أنقر إرسال الطلب ثم قم بطباعة نموزج التقديم وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة وبذالك تكتمل عملية التسجيل.

موعد بداية التسجيل

يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم السبت الموافق 2023/04/29، وينتهي التقديم يوم الخميس القادم الموافق 2023/05/04 عبر أبشر للتوظيف.

شروط التسجيل

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والنشأة.

تستثنى من شرط النشأة من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

الحصول على المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهل العالي.

حسن السير والسلوك ولا يكون المتقدمة محكوم عليها في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

اجتياز كافة مراحل القبول والمقابلات الشخصية والكشف الطبي المقرر لشغل الوظائف.

في حالة أن المتقدمة متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي.

أن لا يقل السن عن 23 عام ولا يذيد عن 40 عام والطول لا يقل عن 160 سم ولديها هوية مستقلة سارية المفعول.

ضرورة تسجيل درجة أختبار القدرات العامة.

قوات الأمن الخاصة

قوات الأمن الخاصة هي أهم ألأفرع التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعني بتأمين الأماكن الحيوية في المملكة وكذلك الشخصيات الهامة، من وزراء وسفراء وضيوف المملكة من البعثات الدبلوماسية المتواجدة في المملكة، وتحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية وتوفير كافة المعدات والمهام المطلوبة لها.